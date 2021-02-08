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賴清德到新生派出所發福袋 感謝警察堅守崗位

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德最近啟動春節慰勞行程，日前前往台北市新生派出所視察。圖／取自賴清德臉書
副總統賴清德最近啟動春節慰勞行程，日前前往台北市新生派出所視察。圖／取自賴清德臉書

副總統賴清德最近啟動春節慰勞行程，日前前往台北市新生派出所視察，並發放總統府一元福袋。他今天在臉書上表示，再過兩天就是春節連假了，日前特別到派出所慰勞感謝警察同仁們，所有民眾能夠平安過好年，都是因為有警察同仁們守護在第一線維持治安，而除了日常勤務的執行，疫情發生的這一年來，警察同仁更是協助防疫不可或缺的重要伙伴。

賴清德也說，春節連假，仍有許多人必須堅守崗位，犧牲和家人團聚的時間，「因為有你們的付出，才能換得所有民眾的安心，謝謝每一位英雄，台灣有你們真好。」

今年因應防疫，蔡英文總統及賴清德都沒有在農曆春節期間安排廟宇參香行程，總統府今天表示，原訂於參香行程中發放的福袋，改以在總統、副總統春節慰勉各單位的行程中，發送予堅守崗位的同仁夥伴，並另增加配送給國軍相關單位，一方面感謝春節期間仍堅守崗位的工作夥伴，另一方面，也感謝國軍弟兄姊妹春節期間仍守護國家的辛勞。

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