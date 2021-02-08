表姊夫吳明鴻任最高行政法院院長 蔡英文今監誓

蔡英文總統今天上午主持「新任行政院政務人員及最高行政法院院長宣誓典禮」。宣誓儀式開始後，蔡總統就監誓人位置，隨後司儀唱名宣誓人，宣誓人由最高行政法院院長吳明鴻帶領宣讀誓詞；宣誓後，蔡總統逐一向宣誓人拱手致意，副總統賴清德、司法院院長許宗力及總統府秘書長李大維等人均在場觀禮。

由於吳明鴻的身分是蔡總統的表姐夫，身分備受矚目，日前吳明鴻的身分一度遭議論，不過總統府強調，司法院的相關人事任用，總統府尊重司法院的決定，必須資歷、經歷與專業兼顧。新任最高行政法院院長人選，是由司法院決定後循程序呈報，蔡總統尊重司法院的決定。

除吳明鴻之外，今天宣誓人員還包括公平交易委員會委員並為主任委員李鎂、國家發展委員會副主任委員施克和、海洋委員會副主任委員兼海洋委員會海巡署署長周美伍、原住民族委員會副主任委員林碧霞Afas Falah、行政院原子能委員會副主任委員張靜文及公平交易委員會委員並為副主任委員陳志民、委員郭淑貞、洪財隆。