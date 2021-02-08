影／江啟臣宣布反萊豬公投連署突破五十萬

國民黨主席江啟臣今率秘書長及黨內主管，宣布反萊豬公投連署正式突破50萬，並向全國熱烈響應兩項公投案連署的民眾致謝。

江啟臣上午率秘書長李乾龍、組發會主委李哲華及文傳會主委王育敏等黨務主管召開記者會，共同拉繩放下「反萊豬、拚公投」及「連署突破50萬」布條，宣布公投連署達標，並感謝民眾的熱烈參與，江主席隨後慰勉參與連署書審查核對工作的志工，感謝他們的辛勞。