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萊豬3跑票綠委今決議處置方式 前綠發言人：給改進機會

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
前民進黨發言人、現任新北市議員張志豪(右1)今上午在臉書貼出與立委江永昌(右3)的合影，呼籲中評會「給三位跑票立委有改進機會和空間」。圖／張志豪服務處提供
前民進黨發言人、現任新北市議員張志豪(右1)今上午在臉書貼出與立委江永昌(右3)的合影，呼籲中評會「給三位跑票立委有改進機會和空間」。圖／張志豪服務處提供

民進黨立委林淑芬、江永昌及劉建國因日前在立院表決萊豬案時跑票，被立院黨團停權三年，今下午將於中評會決議處置方式。前民進黨發言人、現任新北市議員張志豪今則呼籲，「請給三位跑票立委有改進機會和空間」。

張志豪同時也是民進黨中評委，他特別在下午中評會前於臉書聲援三名綠委。並指出，黨紀乃貫徹政黨理念與價值的基本防線，當然必須落實，但是，若依黨規章視情節輕重懲處，三位立委可能面臨被開除或停權３年不等的命運，「這對一生為黨征戰的立委而言，無疑是宣判了政治死刑」。

張志豪也以江永昌為例，大讚他多年來為黨在地方開疆闢土、2012年民進黨在野時接受徵召參選中和立委，創下民進黨有史以來最高得票率，僅以一萬多票小輸國民黨，後終於在2016年完成中和立委的政黨輪替。「中和至今仍是藍大於綠的艱困選區，江永昌卻奮力為黨保住一席，功不可沒。」

張志豪強調，「在立委席次、選區壓力與黨紀處分的權衡中，我主張黨紀應嚴格執行，但仍應給這三位跑票立委有改進機會和空間。至於如何執行，則留待中評會各委員的智慧抉擇」。

民進黨 萊豬

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