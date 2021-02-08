一個月破50萬！江啟臣：反萊豬公投達標 籲中央不要卡案

國民黨主席江啟臣今上午率黨務主管舉行記者會，宣布「反萊豬公投」連署突破50萬份，江啟臣表示，這是公投下一階段的開始，他們仍要嚴格審查每份連署書的正確性，會在最短時間內確認連署書送交中選會，呼籲中選會秉持行政中立儘速審查，讓公投成案，不要卡案。

政府今年起開放含萊克多巴胺美豬，國民黨發動「反萊豬食安公投」全國性公投案，中選會日前舉行委員會審議，確認該案在補正後符合規定，通知提案人10日內領取連署人名冊格式，國民黨1月8日展開第二階段連署。

江啟臣說，黨工、志工及公民團體夥伴的協助，讓這次連署非常順利，他的服務處還有堆積如山的連署書還沒整理完，其他民意代表，甚至還有無黨籍的，大家都陸續幫忙這次連署，特別感謝大家，未來還是會繼續彙集更多連署書。

江啟臣說，短短30天內就突破50萬份連署，這在過去公投連署非常少見，靠的不只是國民黨的努力、動員，更象徵民進黨對食安的輕視、對直接民主的出爾反爾，引發多數人的不滿及民怨，高居廟堂之上的蔡總統應該謙卑傾聽的聲音。

至於是否參與「罷萊委」行動，江啟臣說，公投是他們領銜提案、發動連署，當然以公投為最主要目標，罷免的一貫態度就是尊重民意，視個案狀況提供不同協助，不管結果如何，國民黨都是尊重。

媒體詢問，黨內是否會希望罷萊委綁公投？江啟臣說，兩者能否一起舉辦，不是國民黨能決定的，其他罷免案或其他公投案能否趕在8月28日舉辦，完全要看公投及罷免主管機關的安排。

對於民進黨抨擊國民黨用假消息搞罷免，江啟臣表示，民進黨若仍用政黨對立看待罷免、公投，可能會錯估民意，民進黨也曾經在野過，應該知道民意走向，罷免過與不過，都是人民意志展現。