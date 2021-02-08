總統今年無春節參香行程 一元福袋改發送堅守崗位同仁

今年為因應防疫，蔡英文總統及副總統賴清德都沒有在農曆春節期間安排廟宇參香行程，至於總統府一元福袋發送狀況，總統府發言人張惇涵今天表示，總統府印製的一元福袋，皆爰往例配送予立法院，再分送予有需要的朝野立委。並配送予外交、僑務、軍警等相關單位，再發送至外館、僑界與執勤同仁。

張惇涵表示，今年因總統、副總統並無安排春節期間的廟宇參香行程，要對欲透過參加行程來索取福袋的民眾致歉。也因此，原訂於參香行程中發放的福袋，則改以在總統、副總統春節慰勉各單位的行程中，發送予堅守崗位的同仁夥伴，並另增加配送給國軍相關單位，一方面感謝春節期間仍堅守崗位的工作夥伴，另一方面，也感謝國軍弟兄姊妹春節期間仍守護國家的辛勞。