藍綠都喚出基本盤 萊豬將成罷免關鍵

針對黃捷倖免案，兩黨都認為自己贏，中山政研所教授廖達琪7日受訪表示，嚇阻罷免算民進黨贏了一回合，雙方可趁機檢視門檻的合理性；政大政研所教授曲兆祥強調，藍綠都拿到鐵桿票數，以撼動選民結構來說應是沒輸贏；東華民族社工系教授施正鋒則指出，蔡總統想培養黃捷為未來嫡系，下一個罷免對象陳柏惟恐無此待遇。

藍綠都只是基本盤

「鳳山選區本來就是綠大於藍嘛，王浩宇的選區也是藍大於綠。」曲兆祥表示，這兩場罷免並沒有改變選民結構，對明年九合一選舉影響不大；「6萬多票，在鳳山接近民進黨的基本盤，也可稱鐵票、鐵桿綠。」而鐵桿藍大概有5萬多票，雙方都拿到自己的基本盤，但也說明鳳山48%多的中間選民都沒出來投票。

曲兆祥指出，接下來的罷免案，台中選區成案的機會很高，相對於吳思瑤，陳柏惟遭罷免危險性比較高。顏清標派雖然是無黨籍，但實際偏藍，該選區也是藍大於綠，要看正式成案的過程中，顏家如果有強力動員，那陳柏惟就相當危險；吳思瑤會否被罷免則在兩可之間，「要視萊豬的議題有沒有發酵。」

小英收編嫡系人馬

施正鋒指出，陳柏惟雖然沒有入民進黨，但輔選的時候都是正國會在輔選；但反罷免層級可能不會拉到總統那麼高，畢竟黃捷就是林昶佐派，而林昶佐當初裂解黃國昌，對民進黨有功勞；陳柏惟則可說是外籍兵團，或說別人禮讓來的；「但，為何只有地方性的民意代表才要保護小黨？」

「國會只會讓你不分區，區域立委還有在讓小黨嗎？」施正鋒強調，民進黨向來對小黨就是裂解、收編，國民黨不但要整合民眾黨，連時代力量也要考慮進去，連同九合一戰略做通盤討論；「小英若跛腳時需要有自己的人馬，黃捷、林昶佐等到時都可以算進她的嫡系。」

小黨淪為大黨工具

「我高度懷疑，政黨不介入要怎麼操作？」廖達琪表示，因為民進黨出手而能阻止罷免，趁此可重新檢視罷免門檻是否應調高；「小黨原本可以表達不同理念，2016年蔡總統當選得力於時代力量，但2020林昶佐、洪慈庸都退出時力，小黨變成大黨的依附者，不是工具化，就是存活時間很短。

廖達琪指出，市議員即便是複數選區，還是用單一選區規格來罷免，這也是制度設計上的問題，市議員是否要改成等同立委的罷免門檻？而且罷免註定變成兩個大黨在動員，「將來黃捷想不加入民進黨也很困難，畢竟收了人家這麼大的禮。」她強調，小黨註定被裂解、收編，「但這對台灣民主並不健康。」

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