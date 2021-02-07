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影／時力改變布局吸中高齡選票 力拚全台各地設黨團

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義縣即時報導
時代力量黨主席陳椒華今天下午至嘉義市發送紅包，表示加入黨派是個人自由，尊重黃捷決定。記者莊祖銘／攝影
時代力量黨主席陳椒華今天下午至嘉義市發送紅包，表示加入黨派是個人自由，尊重黃捷決定。記者莊祖銘／攝影

時代力量議員黃捷昨躲過罷免危機，過程中除獲年輕世代政治人物力挺，更有許多青壯世代選民支持，時代力量主席陳椒華今受訪時表示，將在中高年齡層繼續努力，除透漏黨在鳳山的布局，目標將在全台各地成立黨團。

高雄市無黨籍議員黃捷昨天以不同意票6萬5391，罷免未成功，時代力量主席陳椒華今天下午來到嘉義市文化路夜市發送紅包，他分析黨內在年輕人支持度一向都比較高，所以時代力量現在要努力的不只是讓更多年輕人支持。

陳椒華說，以前所主張的訴求，任黨主席後會繼續維持，在中高年齡層，無論是環保、居住正義、媒體改造或者憲改都會繼續努力。

時力立委邱顯智日前批評六都房價負擔能力指標超過合理門檻，陳椒華表示，現在房價居高不下，未來在立法院也會積極推動修法，或修正行政法規，希望房價能夠降下來，讓人民，讓每個人「都有居住的權利」。

針對目前時力才高雄僅存1名議員林于凱， 時代力量已經有初步的討論，未來一定會再推出候選人，陳椒華說，針對霸韓，或這次黃捷被罷免，可以看出民意的展現。

陳椒華說，時代力量在高雄預定推出超過3個候選人，目標是未來在高雄市議會能成立黨團，目標不只是高雄市，也希望在台灣其他的縣市都能成立黨團，「這是時代力量目標」。

高雄市鳳山罷免市議員黃捷投票結果出爐，黃捷（右二）含淚鞠躬出面感謝鳳山的鄉親再給她服務的機會。記者劉學聖／攝影
高雄市鳳山罷免市議員黃捷投票結果出爐，黃捷（右二）含淚鞠躬出面感謝鳳山的鄉親再給她服務的機會。記者劉學聖／攝影

時代力量 陳椒華 黃捷

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