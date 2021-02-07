律師兄長呂傳勝公祭 呂秀蓮感謝蔡英文等政要捻香悼唁

前副總統呂秀蓮的律師兄長呂傳勝今年1月17日病逝，今天下午公祭，享年84歲。呂秀蓮辦公室今天發出新聞稿指出，鑑於疫情當前，並秉承呂傳勝淡泊、樸實精神，治喪事宜低調處理，唯仍渥承蔡英文總統、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、監察院長陳菊及諸多朝野政要名流親來捻香悼唁，尤其桃園市長鄭文燦及市府同仁惠予關照，雲誼隆情，存歿俱感。

新聞稿指出，呂秀蓮日前在臉書追憶「手足情深憶難忘」，讀者無不動容；呂秀蓮在公祭典禮上以五項事蹟悼念呂傳勝，包括永遠的律師、呂姓宗親大家長、女兒國國王、性別平等啟蒙者及民主人權幕後推手。

新聞稿也提到，呂傳勝於台大法律系三年級時考上法官高考，大四考上律師，為桃園國家考試金榜第一人，轟動一時，執業律師超過50年，為人誠信、謙和、正直又熱心公益，並帶領呂姓宗親，先後興建完成呂祖聖殿、呂祖陵寢及河東祠堂以供宗親慎終追遠，薪火傳承。