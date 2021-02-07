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王育敏穿飛行外套被酸「50歲阿姨」首波百件12小時售罄

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片
國民黨文傳會主委王育敏。本報資料照片

國民黨文傳會主委王育敏拍飛行外套形象照，被民進黨黨工酸「50歲阿姨」，年齡歧視的批評引發社會撻伐。不過，也因此提高了該外套詢問度和銷售量，100件在12小時以內就銷售一空，為國民黨進帳20萬元。

國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九的沙龍照表示，上周國民黨推出的飛行外套首波100件一日完售，現在預購有95折優惠（https://www.pcstore.com.tw/kmtstore/S01SR00.htm）。另外國民黨還推出許多實用小物，包含「反萊豬戰Ｔ」、「大家來投藍KMT籃球」、「1894復刻黨證悠遊卡」，歡迎大家一起帶回家。

國民黨電商中心執行長陳冠安表示，飛行外套發布不到12小時，首波限量100件已經全部完售，預計入帳20萬。陳冠安說，非常感謝民眾對國民黨理念的支持，未來電商中心會繼續努力，精進營運模式。

陳冠安表示，對沒搶到飛行外套的朋友感到十分抱歉，現在已經開放預購，預計過完年、3月份會陸續出貨，希望大家多多包涵、耐心等候，預購的朋友，電商中心也會特別準備小贈品。

國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九穿著飛行外套的沙龍照。圖／取自江啟臣臉書

國民黨 王育敏

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