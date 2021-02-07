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王育敏穿飛行外套被酸「50歲阿姨」首波百件12小時售罄
國民黨文傳會主委王育敏拍飛行外套形象照，被民進黨黨工酸「50歲阿姨」，年齡歧視的批評引發社會撻伐。不過，也因此提高了該外套詢問度和銷售量，100件在12小時以內就銷售一空，為國民黨進帳20萬元。
國民黨主席江啟臣在臉書放上與前總統馬英九的沙龍照表示，上周國民黨推出的飛行外套首波100件一日完售，現在預購有95折優惠（https://www.pcstore.com.tw/kmtstore/S01SR00.htm）。另外國民黨還推出許多實用小物，包含「反萊豬戰Ｔ」、「大家來投藍KMT籃球」、「1894復刻黨證悠遊卡」，歡迎大家一起帶回家。
國民黨電商中心執行長陳冠安表示，飛行外套發布不到12小時，首波限量100件已經全部完售，預計入帳20萬。陳冠安說，非常感謝民眾對國民黨理念的支持，未來電商中心會繼續努力，精進營運模式。
陳冠安表示，對沒搶到飛行外套的朋友感到十分抱歉，現在已經開放預購，預計過完年、3月份會陸續出貨，希望大家多多包涵、耐心等候，預購的朋友，電商中心也會特別準備小贈品。
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