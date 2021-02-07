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陳柏惟罷免案看似容易 關鍵仍在泛綠是否凝聚

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
捷罷免案投票結束後，在台中市第二選區的台灣基進黨立委陳柏惟（圖）被列為下一波罷免目標。圖／聯合報系資料照
捷罷免案投票結束後，在台中市第二選區的台灣基進黨立委陳柏惟（圖）被列為下一波罷免目標。圖／聯合報系資料照

高雄市議員黃捷罷免案投票結束後，隨著「刪Q總部」將向中選會提案，在台中市第二選區的台灣基進黨立委陳柏惟被列為下一波罷免目標。尤其在陳柏惟此屆僅以5000票勝選，且罷免門檻僅7萬餘票，遠低於陳柏惟的對手顏寬恒的10萬餘得票數看來，陳柏惟受到不小威脅。而從陳柏惟最近更為勤跑地方下，不難看出，他也已加大地方經營，以面對此壓力。

事實上，陳柏惟在原先並不看好下一舉贏得立委選舉，有其時空因素。這些因素包括，第二選區原本藍綠的基本盤就已逐年縮小，顏寬恒2016年不過也僅贏對手陳世凱5千8百多票而言，加上本屆選舉有以往沒有的香港返送中事件加入，在「抗中保台」意識發酵下，激起了對國民黨不利的因素，擴大激起年輕人的返鄉投票熱，最終使得原本看似穩贏的顏家，最終失去了經營已久的地盤。

因此，陳柏惟在當選後，也深知若不趕緊耕耘基層，下一屆的連任之路恐怕就不會如此好打，因此深耕的動作一直不曾停歇。像是他在地方廣設服務處，並積極與地方的廟宇、社團、學校建立關係；甚至僅一個地方的幼托中心成立，也都看得到他的蹤影。隨著刪Q的罷免動作愈來愈大，地方人士也都感覺，更為經常的看到他的身影。

相對於顏寬恒數度被媒體採訪時都保持中立態度，表示「當選了尊重，罷免了也尊重」一般認為，這是相當謹慎的思考。因為，陳柏惟剛當選不久，以及抗中保台的聲浪仍高之下，萬一參與了罷免，又激起了陳柏惟的支持力量，最終若未罷免成功，反而又是一次的傷害。因此，不主動介入，即使罷免不成也不受傷。以及讓選民有時間好好看懂一位政治人物，在下次選舉時再做出抉擇，不失為更穩重的作法。

因此，整體而言，若單從票數上來分析，第二選區依「公職人員選舉罷免法」要有同意票數達原選舉區選舉人總數4分之1以上的7萬2781人，在顏寬恒的得票數就超過此門檻下，看似不難，但還須「同意票數大於不同意票數」這一要件上，就仍是挑戰。

此外，持平看來，萊豬是民進黨整體的政策，尚難認為是陳柏惟個人行為，另以陳柏惟雖言行上曾被批評，但嚴重程度尚不若王浩宇。因此罷免一事，終究圍繞在地方的泛綠營支持力量是否仍如在選舉時凝聚。因此，抗中保台的運作，以及民進黨似否仍予支持，反而變得比較重要。

陳柏惟最近更為勤跑地方。圖／陳柏惟服務處提供
陳柏惟最近更為勤跑地方。圖／陳柏惟服務處提供

陳柏惟 罷免

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