快訊

部桃院長徐永年鞠躬道歉 王必勝最怕接到這2人電話

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／馬英九至義天宮發春聯 韓國瑜前隨扈「特勤吳彥祖」現身

聯合報 / 記者吳亮賢／新北即時報導
「特勤吳彥祖」林政宏看見記者的相機對準自己時，神情似乎有點訝異。記者吳亮賢／攝影
「特勤吳彥祖」林政宏看見記者的相機對準自己時，神情似乎有點訝異。記者吳亮賢／攝影

前總統馬英九今日下午至新北市三重區義天宮發送春聯及口罩，吸引上百位民眾排隊領取，現場眾多維安人員中，也出現一個特別身影，就是擔任2020國民黨總統候選人韓國瑜的貼身隨扈、「特勤吳彥祖」之稱的林政宏。不過對於記者提問是否知道此事，馬英九似乎不太清楚，僅笑笑回應「不知道，這問題太複雜」。

在2020總統大選期間，擔任韓國瑜隨扈的林政宏因亮眼外型爆紅，選舉後則歸建警政署保六總隊第一警官隊。

據警政署官網指出，第一警官大隊負責總統、副總統及其家屬、卸任總統、副總統及其他經總統核定應與安全維護之人員安全警衛任務，因此在上述人員出現的場合，林政宏都有可能現身執勤。

馬英九今至義天宮發春聯時，林政宏皆站在不遠處維安，眼神不斷掃描現場狀況，不過當看見記者的相機對準自己時，神情似乎有點訝異，並隨即將目光別開。

前總統馬英九(右2)今與市議員王威元(右1)至三重義天宮發春聯。記者吳亮賢／攝影
前總統馬英九(右2)今與市議員王威元(右1)至三重義天宮發春聯。記者吳亮賢／攝影
前總統馬英九(左2)今至義天宮發春聯時，林政宏(右1)皆站在不遠處維安。記者吳亮賢／攝影
前總統馬英九(左2)今至義天宮發春聯時，林政宏(右1)皆站在不遠處維安。記者吳亮賢／攝影

韓國瑜 馬英九 春聯

相關新聞

影／馬英九至義天宮發春聯 韓國瑜前隨扈「特勤吳彥祖」現身

前總統馬英九今日下午至新北市三重區義天宮發送春聯及口罩，吸引上百位民眾排隊領取，現場眾多維安人員中，也出現一個特別身影，...

邀雞排妹加入民眾黨選議員？ 柯文哲笑回三字

雞排妹鄭家純指控金曲歌王翁立友尾牙上性騷擾，引發軒然大波。由於有網友翻出2015年時，柯文哲與雞排妹同台，兩人「十指緊扣...

影／馬英九至義天宮發春聯 現場抽考媽祖小常識

前總統馬英九今日下午至新北市三重區義天宮參拜，並發送春聯及口罩，市議員王威元也全程陪同，並發放紅包袋，吸引上百位民眾排隊...

國家警報系統待改善 侯友宜：警報連發 民眾真的很害怕

國家級警報今晨連發10次地震速報，不少民眾驚醒。新北市長侯友宜今天表示，警報陸續響了很多次，希望中央氣象局趕快改善系統，...

黃捷高居第二！揭密網友熱議十大「管很寬的不分區議員」

咦？台灣議員不是都是分區的嗎？其實，網友口中所謂「不分區議員」的意思，就是指這些人經常上政論節目、發臉書文、接受媒體採訪等，講政黨交火、講熱門話題，管來管去，管到全國大小事都有他的事！

刪Q啟動 國民黨：尊重制度 協助人民表達意志做法不變

罷捷案落幕，高雄市議員黃捷並為被罷免成功。國民黨批評民進黨一再將單一民代的罷免案升溫到政黨對決，已經失去罷免提案初衷。面...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。