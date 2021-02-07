聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／馬英九至義天宮發春聯 韓國瑜前隨扈「特勤吳彥祖」現身
前總統馬英九今日下午至新北市三重區義天宮發送春聯及口罩，吸引上百位民眾排隊領取，現場眾多維安人員中，也出現一個特別身影，就是擔任2020國民黨總統候選人韓國瑜的貼身隨扈、「特勤吳彥祖」之稱的林政宏。不過對於記者提問是否知道此事，馬英九似乎不太清楚，僅笑笑回應「不知道，這問題太複雜」。
在2020總統大選期間，擔任韓國瑜隨扈的林政宏因亮眼外型爆紅，選舉後則歸建警政署保六總隊第一警官隊。
據警政署官網指出，第一警官大隊負責總統、副總統及其家屬、卸任總統、副總統及其他經總統核定應與安全維護之人員安全警衛任務，因此在上述人員出現的場合，林政宏都有可能現身執勤。
馬英九今至義天宮發春聯時，林政宏皆站在不遠處維安，眼神不斷掃描現場狀況，不過當看見記者的相機對準自己時，神情似乎有點訝異，並隨即將目光別開。
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言