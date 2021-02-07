影／馬英九至義天宮發春聯 韓國瑜前隨扈「特勤吳彥祖」現身

前總統馬英九今日下午至新北市三重區義天宮發送春聯及口罩，吸引上百位民眾排隊領取，現場眾多維安人員中，也出現一個特別身影，就是擔任2020國民黨總統候選人韓國瑜的貼身隨扈、「特勤吳彥祖」之稱的林政宏。不過對於記者提問是否知道此事，馬英九似乎不太清楚，僅笑笑回應「不知道，這問題太複雜」。

在2020總統大選期間，擔任韓國瑜隨扈的林政宏因亮眼外型爆紅，選舉後則歸建警政署保六總隊第一警官隊。

據警政署官網指出，第一警官大隊負責總統、副總統及其家屬、卸任總統、副總統及其他經總統核定應與安全維護之人員安全警衛任務，因此在上述人員出現的場合，林政宏都有可能現身執勤。