國家警報系統待改善 侯友宜：警報連發 民眾真的很害怕

國家級警報今晨連發10次地震速報，不少民眾驚醒。新北市長侯友宜今天表示，警報陸續響了很多次，希望中央氣象局趕快改善系統，不然民眾在這個過程真得很害怕。

侯友宜說，國家級警報今天凌晨響了許多次，新北市很多市民在睡夢中被驚醒。警報第一次響起的時候，他就開始查證到底有沒有災情。警報陸續響了很多次，過程中掌握狀況，民眾一切平安最重要的。

侯指出，希望民眾平安，一切都平安無事最好。中央相關單位已說明警報系統出了一點狀況，期待趕快把系統改善好，不然民眾在這過程真得很害怕。

中央氣象局表示，國家警報發布系統今年1月從1套增加到3套，希望能提升讓效率，運作更穩定。由於設定出現誤差，導致今天凌晨1點36分台灣東部海域發生芮氏規模6.1地震時，警報連發，修改設定後，就不會再發生相同狀況。