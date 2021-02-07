黃捷高居第二！揭密網友熱議十大「管很寬的不分區議員」

關心國事就找他們！

咦？台灣議員不是都是分區的嗎？其實，網友口中所謂「不分區議員」的意思，就是指這些人經常上政論節目、發臉書文、接受媒體採訪等，講政黨交火、講熱門話題，管來管去，管到全國大小事都有他的事！

日前遭罷免的前議員王浩宇就被網友點名是最經典的「不分區議員」，什麼事都能參一咖發表意見。今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，究竟在網友心目中，哪些人是管轄範圍遍及全國的「不分區議員」呢？讓我們一起來看看！

image source:PTT

第10名：葉元之

曾擔任韓國瑜競選辦公室的發言人、經常在電視上露臉的葉元之，許多網友認為他大多在講韓國瑜的事情，真正跟選區職務相關的建議相對較少。

網友形容他是：「從默默無聞的朱隊友，變成捧韓打郭的悍將。」在政論節目上什麼都能聊，善用各種無厘頭比喻，放飛自我的綜藝感默默圈了不少粉絲。

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第9名：謝龍介

以流利台語聞名的議員謝龍介，擅長用本土俚語發表意見，深受網友歡迎，也是他個人的招牌，經常在各個政論節目上發表意見，是藍營重要的名嘴。

而他之前在政論節目中提到「韓家軍手機被國家機器監控」，又跟議員謝志忠對賭，如果2020台中市立委未選上5席就跳柳川，大管全國之事，也被網友認為有「不分區議員」的特色。

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第8名：游淑慧

大砲性格的游淑慧，關注議題很多，跟羅智強一樣屬於戰力滿滿的猛將，在政論節目《少康戰情室》曾針對兩岸情勢進行分析，在RCEP排除台灣之時，也公開發表「前高雄市長韓國瑜根本先知」的論點，炒熱各種話題、爆料事件獲得網友的目光。

除了管轄範圍大，她也經常和同為港湖區的立委高嘉瑜吵個沒完，不僅打房產問題又爆料出國參訪買名牌包等，讓網友印象深刻。

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第7名：王鴻薇

台北市議員王鴻薇原本是記者出身，平時常在政論節目露臉，也會利用時間開直播增加與網友互動，關注不少時事議題，許多網友認為她的觸角涉及全國性的議題，經常痛批總統蔡英文。

王鴻薇曾在「海峽兩岸」節目中，稱蔡英文為「領導人」，以中國用語「特朗普」提到形容時任美國總統川普，批評台灣過度親美，影片曝光遭台網友罵翻。

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第6名：陳致中

「台灣之子」前總統陳水扁的兒子陳致中，從政之路走來相當精彩，一舉一動備受關注，從政黨糾葛到時事議題都能發表意見。曾因偽證案被解除高雄市議員職務，歷經海外洗錢案、嫖妓案等事件，也曾被提案罷免，最後因為無法達成二階連署補件而失敗。

不少網友對陳致中的評價兩極，尤其去年他用「瑪利歐式跑跳」測試路平，讓不少網友傻眼，認為此舉吸引媒體的目的居多。

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第5名：徐巧芯

經常在網路上關注時事的徐巧芯也算是網友心中的「不分區議員」代表，針砭時事相當敢言。不久前，她因自行揭露染疫紐籍機師的足跡，一度被中央流行疫情指揮中心揚言提告。

徐巧芯質疑指揮中心雙重標準，在PTT嗆陳時中不敢查周玉蔻是怕查到自己人，引爆許多網路討論。

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第4名：邱威傑（呱吉）

從網紅轉戰政壇的邱威傑（呱吉），原先就經常談論各種議題，選上議員後對時事的關注熱度不減，他在網路上的人氣居高不下，話題涉及各個領域，自製YouTube、Podcast都引起網友追蹤討論。

他曾在表演脫口秀時嘲諷時任高雄市長韓國瑜，韓國瑜得知後批評演出內容粗俗，要求高雄市政府政風處調查。

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第3名：王世堅

經常在政論節目高談闊論，平時也常對媒體發表時事高見的王世堅，毫無意外地被網友歸類在「不分區議員」的行列。

當時贈送扶龍錶給韓國瑜，引爆一波網路討論；最近批評陳時中去詹雅雯演唱會當嘉賓、上小巨蛋唱歌是裝可愛撈過界。但是說到媒體寵兒，身為「政界祭品文一哥」的王世堅可是不落人後，老是放話剃頭、跳海，曾創下許多聲量高峰，不過也因兌現承諾，受到鄉民稱讚「有Guts」。

第2名：黃捷

黃捷因為在議會質詢前高雄市長韓國瑜時，因為韓國瑜不斷跳針自經區「發大財」而大翻白眼，被封為新一代女戰神。

之後經常針對時事發表意見的黃捷，不少網友認為她有「投機政客性格」，被網友戲稱為「網紅式經營」，即使有支持者讚賞她問政認真，免不了被放大檢視，漸漸由紅轉黑，2月6日面臨罷免投票的考驗，最終罷免不通過，保住議員職務。

第1名：羅智強

一向看不順眼就開砲的羅智強，經常在臉書上針對時事發表意見，有一批死忠粉絲、人氣很高，一呼百應，並且每每發聲都會被媒體引用報導。

對於網友而言，經常能看到羅智強「大管特管」的行為，舉凡政黨募款、拔管、挺韓、小強公車萊豬廣告等，都創下一波波討論度，榮登網友討論「不分區議員」的冠軍。

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分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年02月05日至2021年02月03日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『網友熱議的不分區議員』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」