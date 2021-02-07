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刪Q啟動 國民黨：尊重制度 協助人民表達意志做法不變

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
面對罷免浪潮，陳柏惟在立法院表示，不知已第幾次說要被罷免，手比「3Q」手勢正面迎擊。報系資料照片，記者黃義書／攝影
面對罷免浪潮，陳柏惟在立法院表示，不知已第幾次說要被罷免，手比「3Q」手勢正面迎擊。報系資料照片，記者黃義書／攝影

罷捷案落幕，高雄市議員黃捷並為被罷免成功。國民黨批評民進黨一再將單一民代的罷免案升溫到政黨對決，已經失去罷免提案初衷。面對接下來的罷免案，國民黨都會尊重制度（罷免門檻），也會尊重罷免團體的提案，並適時協助人民表達意志。

國民黨表示，即使罷免案並未通過，但不代表挺萊豬的議員獲得認可，而是當權者一聲令下，傾執政黨之力全面護航，引動各方政治資源壓抑多數民意的展現。這次的罷免結果並非個人政治前途過關，而是民怨累積的起點，若仍忽視民意、恣意妄為，相信仍會有下一波的民怨反撲。

國民黨文傳會主委王育敏強調，國民黨重申支持且尊重罷免團體提出的罷免案，也希望民進黨理性看待人民提出罷免的公民權。國民黨提醒，罷免案是針對個人不適任所提出，民進黨一再將單一民代的罷免案升溫到政黨對決，已經失去罷免提案初衷。

王育敏表示，面對接下來的罷免案、包含罷免台中市立委陳柏惟，國民黨都會尊重制度，尊重罷免團體的提案，也會適時協助人民表達意志。

黨務高層表示，黃捷罷免案原本黨內就評估過的機率不高，加上蔡英文出手升溫了政黨對決，最後結果更是可想而知，不過這與接下來「罷萊委」的罷免陳柏惟不衝突。該高層分析，陳柏惟多次爭議的發言，加上護航萊豬的力道都是顯而易見，相較於黃捷，陳與王浩宇的性質相近，光是人民自己就受不了了，怎麼會與報復性罷免有關？

罷免 國民黨 民進黨

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