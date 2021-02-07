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陳柏惟罷免案若進入投票 預估民進黨仍會相挺

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
高雄市議員黃捷（右）罷免案未過關，藍營下一戰將鎖定罷免台灣基進立委陳柏惟（左）。本報資料照片，記者劉學聖／攝影
高雄市議員黃捷（右）罷免案未過關，藍營下一戰將鎖定罷免台灣基進立委陳柏惟（左）。本報資料照片，記者劉學聖／攝影

罷免台中立委陳柏惟「刪Q總部」明天下午將正式向中選會提案，並提交第一階段領銜人名冊。由於陳伯惟在2020年選舉是由民進黨勸進並輔選成功，打敗國民黨籍的顏寬恒，民進黨人士認為，若罷免案進入投票階段，預估民進黨仍會協助他度過難關，但目前罷免案才走到第一階段，民進黨不會馬上有相關作為，未來低調或高調相挺，仍待觀察。

高雄市議員黃捷昨天順利度過罷免投票，在民進黨全力相挺之下，催出的「不同意罷免票」比同意票多出一萬餘票，不過當時民進黨內也曾經陷入論戰，贊成高調或低調的黨公職都有，直到民進黨主席蔡英文宣示「一定要守住」，才讓民進黨一錘定音，全力為黃捷宣傳，鼓勵民眾出門投票。

才剛陪高雄市議員黃捷度過罷免案的民進黨立委許智傑今天表示，呼籲國民黨不要將罷免當成情緒發洩的工具，對社會不好，誠如媒體人趙少康所說，罷免應該到此為止，如果國民黨要繼續下去，「不管是陳柏惟或其他人的案子，我們也都會全力以赴來應對，但真的希望到此為止吧。」

民進黨 罷免 黃捷

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