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李貴敏：罷免可嚇阻 但不宜因人設事降低門檻

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署，巧遇向民眾拜早年的前總統馬英九。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署，巧遇向民眾拜早年的前總統馬英九。圖／李貴敏辦公室提供

高雄罷捷案遭封殺，藍營傳出暫緩推動罷免萊委意見。不過國民黨立委李貴敏表示，在民進黨一黨獨大的情況下，只要民進黨想要的東西，都可以在立法院強行表決通過，絲毫不顧民意的趨向。台灣民眾民意的表達，其實只剩下公投和罷免兩種途徑。

李貴敏今天與青年志工一同到內湖湖光市場，繼續推動反萊豬公投連署。她強調，罷免案的行使之所以重要，就是提醒民意代表不要以為選上就能為所欲為，只重視黨意，不重視民意，罷免正好是一個手段，讓不適任的民意代表出局。

她也批評，這次罷免案最遺憾的是，民進黨把罷免案這種直接民意的表達，從原本的是非之爭轉型為政黨對決；還抹黑罷免案的發動就是報復性罷免，想要轉移焦點、模糊焦點。已對臺灣民主造成傷害。

李貴敏說，任何議題都可以討論；但罷免門檻降低，也是當初民進黨自己提案修的法，所以現在不適宜因人設事，說變就變。

李貴敏也表示，罷免萊委其實是一個很單純的民意表達，也會對民意代表造成很大的拘束作用，要求執政黨政策不可以背離主流民意。最後的罷免投票，也都是憑自己良心，認為對的事就勇往直前去做，就是推動罷免案的最基本精神。

國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署。圖／李貴敏辦公室提供
國民黨立委李貴敏今天與青年志工在內湖湖光市場推動反萊豬公投連署。圖／李貴敏辦公室提供

罷免 民進黨 李貴敏

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