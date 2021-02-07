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加碼育兒津貼 孫大千：民進黨政府不到選舉是不會做事
行政院拍板分階段加碼育兒津貼，預計2023年起，每年投入850億元，較4年前增700億元，教育部部份約增100億元。外界好奇經費從何勻支？教育部長潘文忠表示，這幾年政府稅入所得增加相當，並沒有排擠到其他教育經費。前立委孫大千在臉書表示，這再一次的證明了，民進黨政府不到選舉是不會做事的。
孫大千質疑，蔡英文總統在競選連任時就提出過類似的主張，為什麼在2020年當選之後，不立刻付諸實行？如果不是因為2022年地方選舉即將來臨，民進黨會想到要調高育兒津貼嗎？如果真的想解決年輕父母養育兒女的負擔，根本之道應該是提高年輕世代的薪資水準。蔡英文總統早就說好的「基本薪資三萬元」和「最低工資法」怎麼到現在都不見蹤影。
孫大千說，用一片餅乾來交換原本承諾的一隻雞腿，民進黨真的以為年輕世代這麼好騙嗎？
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