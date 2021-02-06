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梅根再槓英國皇室？挾子報復、裂痕更深 被罵幼稚

下一戰罷免陳柏惟、吳思瑤？名嘴：黃捷之後、罷免更難

聯合報 / 記者林政忠／即時報導
高雄市議員黃捷（右）罷免案未過關，藍營下一戰將鎖定罷免台灣基進立委陳柏惟（左）。記者劉學聖／攝影
高雄市議員黃捷（右）罷免案未過關，藍營下一戰將鎖定罷免台灣基進立委陳柏惟（左）。記者劉學聖／攝影

高雄市議員黃捷罷免案未通過，接下來遭藍營罷免的台灣基進立委陳柏惟、民進黨立委吳思瑤備受關注。資深媒體人黃暐瀚說，「黃捷之後、罷免更難」。

黃暐瀚今天在臉書貼文，這段時間他每次分析評估黃捷罷免案不會通過，就會看到許多網友公開在直播聊天室留言罵他，或私訊叫他別唱衰，表示不開心。但評論政治就是說真話，也只能說真話，今天的結果，證明他的分析正確。

「接下來，陳柏惟和吳思瑤的罷免案都會更加困難」。黃暐瀚指出，民進黨證明有本事動員「反制力量」，吳思瑤是小英女孩，新潮流嫡系心頭肉；陳柏惟則必定會有立法院副院長蔡其昌與交通部長林佳龍的鼎力相助。民進黨可以動員全黨挺黃捷，自然也可以用一樣的方法，挺其他綠委。

黃暐瀚也指出，這次的反對罷免的票數雖然高過贊成罷免票，卻也並未達到民進黨的預期（原本綠營期待可以有超過1/4門檻的反對罷免票，但最後只開到6萬5）。這個結果，分別透露給藍綠一個明確的訊息：

一、不是藍營想罷誰就能罷誰：一旦動能不足、仇恨值不夠，連1/4罷免門檻都跨不過。

二、不是綠營想保誰就能保誰：總統兩度下令、鳳山綠大於藍、立委議員全都撩落去了，「反對罷免票」還是無法超過罷免門檻。鳳山能守住，不保證其他地方，都能守住。

黃暐瀚表示，這麼清楚的訊息，只要拋開藍綠，拿到心中的成見與意識型態，自然都能看得清楚。結論就是，「黃捷之後、罷免更難」。

罷免 黃暐瀚 黃捷

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