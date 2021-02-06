罷捷失利後罷琳案受注目 罷琳團體：有信心但沒有把握

高雄市鳳山罷免市議員黃捷案的投票結果確定，罷免未成功，但針對高雄市議員的罷免案並未全部結束，大岡山地區發起罷免民進黨高雄市議員高閔琳案還在進行二階連署補件，「罷琳」團體發言人陳清茂今天表示，到目前還缺980份，本月9日就是補件期限，他和「罷琳」團體要在這幾天補足這些份數送給選委會審查。

大岡山地區罷免高閔琳的行動，二階連署書送給選委會審查後，合於規定的份數有1萬3659份，不足5485份，也就是合格份數要達到1萬9 144份才能罷免才能成案。

陳清茂表示，下星期二就是補件的最後期限，希望接下來的兩天能把連署書補足。看到罷捷案的投票結果，陳清茂說，對於罷免高閔琳案，他有信心，但沒有把握。

對於罷免案，高閔琳多表示平常心面對。黃捷為罷免案到街頭拜票、掃街時，高閔琳經常從岡山趕到鳳山陪同。對於罷琳案，黃捷今天也對群眾喊話「鳳山守住了，岡山也要守住」。