會不會參選基隆市長？許效舜：上天會有最巧妙的安排

藝人許效舜今天回到基隆故鄉在廟口夜市送春聯，媒體問他會不會參選基隆市長到底？許效舜說，上天會有巧妙的安排，因還有1年半的時間，不排斥和任何人、任何黨派合作，他是一個虔誠的信徒，未來有一個募心計畫，把一顆善良的好心募進來，大家來做對的事。

許效舜今天下午2點半在基隆廟口奠濟宮向基隆鄉親拜年，並親筆揮毫贈送春聯，希望透過文字的力量，帶給大家正能量和滿滿的關懷，也祝福大家都能「牛轉乾坤好運到」。