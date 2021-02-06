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會不會參選基隆市長？許效舜：上天會有最巧妙的安排
藝人許效舜今天回到基隆故鄉在廟口夜市送春聯，媒體問他會不會參選基隆市長到底？許效舜說，上天會有巧妙的安排，因還有1年半的時間，不排斥和任何人、任何黨派合作，他是一個虔誠的信徒，未來有一個募心計畫，把一顆善良的好心募進來，大家來做對的事。
許效舜今天下午2點半在基隆廟口奠濟宮向基隆鄉親拜年，並親筆揮毫贈送春聯，希望透過文字的力量，帶給大家正能量和滿滿的關懷，也祝福大家都能「牛轉乾坤好運到」。
許效舜表示，60歲以前他將開懷歡笑帶給大家，60歲之後希望能關懷自己土生土長的基隆，傳承並發揚書法之都的文化。他是「中華雅石藝術總會」的理事長，對於推廣文化藝術更是不遺餘力，因此在奠濟宮祭拜開漳聖王，祈求國泰民安、疫情盡快遠離，當場親筆揮毫贈送春聯，祝福大家都能在新的一年「牛轉乾坤好運到」。
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