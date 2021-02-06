台商打新冠疫苗減居檢天數？ 陳時中：需視國內疫苗涵蓋率

台商向立委陳情，指自身已施打兩劑新冠病毒疫苗，希望縮短居家檢疫天數，不過立委向衛福部探詢後，因現在有變種病毒，所以不考慮放寬。指揮中心指揮官陳時中說，目前還不宜使用疫苗護照，未來縮減居檢天數條件眾多，其中包含台灣施打涵蓋率，換句話說，國內開始施打疫苗才可能討論。

陳時中說，前陣子世界衛生組織（WHO）已提出警示，現在階段不宜使用疫苗護照，不能用打疫苗就沒有風險處理國際流通的問題。我專家小組也認為，打疫苗確實會對被施打者產生保護力，但是否會出現無症狀帶原仍是很大疑問，可能只是保護自己。

陳時中指出，接種疫苗後，入境高風險地區對本人有保護力，但此人入境如我國這類低風險區是有威脅，不會用疫苗當作邊境思考，也是要評估國人保護力是否到一個水準。未來放寬邊境需有核酸檢驗做配套，也需要看台灣施打涵蓋率到底多少，再決定居家檢疫天數。

目前我專家小組針對變種株抗疫對策，是集中檢疫，入境跟出關兩次採檢，但仍有不少專家警示，英國變種株B.1.1.7恐取代原始病毒株成主流，三軍總醫院副院長、感染科主治醫師張峰義表示，我防疫策略仍以居家檢疫兩週再加上七天自主健康管理為主。

張峰義認為，經過一年多的做法，入境開始隔離檢疫兩周安全度大，即使出現變種病毒比較容易傳染，新冠疫情的傳播模式沒有改變，仍是密切的飛沫傳播及接觸傳染，即使變種株感染年輕人比例增加，無症狀感染者可能變多，但只要落實三周隔離，以目前文獻都證實不具傳染力。