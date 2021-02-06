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部桃突加採血清檢驗？ 陳時中澄清：原規畫兩階段啟動

聯合報 / 記者陳婕翎陳碧珠／台北即時報導
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳碧珠／攝影
中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥（左起）、專家諮詢小組召集人張上淳、指揮官陳時中、疫情監測組組長周志浩、醫療應變組副組長羅一鈞。記者陳碧珠／攝影

部立桃園醫院本月3日上午啟動「清零計畫」，對全院工作人員，含外包人員共2136人驗PCR、706人加驗抗體並採檢環境，醫護臨時接通知明起全院抽血驗抗體。指揮中心指揮官陳時中解釋，原計畫就是分兩階段完成全院採檢，第二階段採檢1759人，預計2月8日完成。

血清抗體第一階段應採706人，已採682人，681人陰性，有一人仍須判定。陳時中說，因部桃需抽血的工作人員數量非常大，所以當初才會選擇分兩階段採檢。第二階段採檢1759人，含第一階段未採檢的24人。

第二階段血清採取1759人抗體何時結果出爐，中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，目前預計2月7日至8日將1759個檢體送往台北昆陽實驗室，春節由部分實驗室人員加班檢驗，預計春節尾聲可向外界公布結果。

部桃「清零計畫」中，本院應採2136人、已採2135人，一人已出國，短期不會返台，未採檢，目前2132人陰性，3人檢驗中；分院應採334人，全數採檢完畢街陰性。環境採檢的部分，醫療大樓585處及綜合大樓182處未發現陽性反應。

部桃群聚本案隔離14天總計4350人，其中醫院接觸者僅剩6人仍在隔離中、社區接觸者844人，其餘3500人為回溯1月6日至19日自部桃出院的病患及陪病家屬。

本案隔離14天總計4350人，包括醫院6人、社區 844人、回溯 3500人。圖／指揮中心提供
本案隔離14天總計4350人，包括醫院6人、社區 844人、回溯 3500人。圖／指揮中心提供
本案隔離14天總計4350人，包括醫院6人、社區 844人、回溯 3500人。圖／指揮中心提供
本案隔離14天總計4350人，包括醫院6人、社區 844人、回溯 3500人。圖／指揮中心提供

春節 陳時中

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