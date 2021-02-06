快訊

獨／44歲單親五寶爸攜女兒擠5坪大窄屋 「舊疾復發」慘斷炊

醫護臨時接通知部桃全院要抽血 王必勝證實明起檢測！

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

聯合報 / 記者王慧瑛楊濡嘉／高雄即時報導
罷免市議員黃捷案今天投票，高雄天氣晴朗，不少民眾上午8點前就到投票所前等著投票，中午12點左右，投票率已突破2成5。記者劉學聖／攝影
罷免市議員黃捷案今天投票，高雄天氣晴朗，不少民眾上午8點前就到投票所前等著投票，中午12點左右，投票率已突破2成5。記者劉學聖／攝影

罷捷案投票登場，民意站在哪一方，結果預計今天晚間6點半前出爐，今天中午12點左右，投票率已突破2成5，熱度直逼去年6月6日罷韓投票。但罷韓攻防雙方一邊熱一邊冷，與罷捷藍綠都高度動員戰略不同，較難光從投票熱度看出對哪方有利。

民進黨鳳山議員陳慧文說，她上午9點多去投票，當時雖沒大排長龍，但投票情況算踴躍，她預估投票率一定破4成，上看5成。

國民黨鳳山議員劉德林說，國民黨主席江啟臣、表態選主席的趙少康同框現聲催票，向藍軍和韓粉射出穿雲箭，能提高泛藍支持者投票動能，他也預估罷捷投票率會破4成。

鳳山區長施維明表示，上午10點左右，投票率約13%，中午12點左右，投票率到25%，有些民眾考量防疫，會分散投票，避免到投票所人擠人。雖然藍綠都動員催票，也有民眾對罷捷投票無感，有人認為，過去2年多投票太頻繁，讓人疲乏了。

高雄市選委會表示，此次罷免投票設有228個投開票所，選舉人數為29萬1566人，罷免通過門檻是要有7萬2892票同意罷免票，同意票要高於不同意票，預計晚間6點30分前能開票完畢。

去年6月6日，罷韓投票率42.14%，今年1月16日罷王投票率近28%，藍綠高度動員，雙方正面交戰，民進黨高雄市黨部主委趙天麟預言，這一戰，可能衝出民代罷免投票率新高。

黃捷所屬的高雄鳳山區政治板塊綠略大於藍，放眼過去20多年綠營在當地大小戰役很少吃敗仗，2018年韓國瑜選市長時，韓得票11萬8466票，贏對手陳其邁約3萬票。去年罷韓，鳳山投出11萬7795張罷韓票，選民敢愛敢恨，說明鳳山並非鐵板一塊。

罷免市議員黃捷案今天投票，高雄天氣晴朗，不少民眾上午8點前就到投票所前等著投票，中午12點左右，投票率已突破2成5。記者劉學聖／攝影
罷免市議員黃捷案今天投票，高雄天氣晴朗，不少民眾上午8點前就到投票所前等著投票，中午12點左右，投票率已突破2成5。記者劉學聖／攝影
黃捷今天戴紅口罩、著紅襯衫、紅襪，說要為自己開運。記者劉學聖／攝影
黃捷今天戴紅口罩、著紅襯衫、紅襪，說要為自己開運。記者劉學聖／攝影

投票率 罷韓 罷免

延伸閱讀

趙少康籲停止罷免 羅智強：狠打發動罷萊委人的臉

林濁水：藍綠不務正業為罷免殺來殺去 價值何在應思考

黃捷：罷免是民主修復制度 不是當成報復武器

影／罷免黃捷今投票 蘇揆：選舉罷免是人民的權利

相關新聞

緬甸政變 在台緬僑聲援翁山蘇姬

緬甸軍方一日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）的要角引發國際關注，二日晚間維權團體仰光青年連...

內閣年後改組？蘇貞昌：我團隊沒有黑名單

行政院長蘇貞昌今天到基隆視察順易利口罩工廠，媒體詢問年後是不是內閣要改組？外界點名勞動部長許銘春被列在黑名單？蘇貞昌說，...

藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

罷捷案投票登場，民意站在哪一方，結果預計今天晚間6點半前出爐，今天中午12點左右，投票率已突破2成5，熱度直逼去年6月6...

罷捷拉高成大選規格 藍營定調是「意識形態之戰」對上「小市民心聲」

針對高雄市議員黃捷的罷免投票今天舉行，民進黨主席蔡英文一聲令下，民進黨全力搶救黃捷，國民黨呼籲罷免黃捷就是教訓蔡英文，也是反萊豬公投的系列活動之一，一個針對地方議員的罷免投票，變成藍綠對決，蔡英文賭上主席面子，民進黨有不能輸的壓力，國民黨則定調此役是「意識形態之戰」對上「小市民心聲」。

監委爭議釋憲不受理 賴香伶：大法官離人民越來越遠

監察院人事同意權案未經立院實質審查就投票表決，在野黨立委聲請釋憲；大法官表示，立法院會決議屬國會自律範圍，昨決議不受理。...

【圖輯】照片看歷史／普悠瑪2013年首航 鐵道迷興奮

「搭乘普悠瑪新自強號的旅客，請在第二月台上車！」2013年2月6日上午9時20分，正式營運的台鐵普悠瑪首班車從樹林發車，座位全部賣光，還有旅客帶小孩搶先體驗，也有沒搶到票的旅客，特地趕到樹林站拍照過乾癮，直呼心情超興奮。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。