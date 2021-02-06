藍綠高度動員罷捷案投票熱度高 中午投票率直逼罷韓日

罷捷案投票登場，民意站在哪一方，結果預計今天晚間6點半前出爐，今天中午12點左右，投票率已突破2成5，熱度直逼去年6月6日罷韓投票。但罷韓攻防雙方一邊熱一邊冷，與罷捷藍綠都高度動員戰略不同，較難光從投票熱度看出對哪方有利。

民進黨鳳山議員陳慧文說，她上午9點多去投票，當時雖沒大排長龍，但投票情況算踴躍，她預估投票率一定破4成，上看5成。

國民黨鳳山議員劉德林說，國民黨主席江啟臣、表態選主席的趙少康同框現聲催票，向藍軍和韓粉射出穿雲箭，能提高泛藍支持者投票動能，他也預估罷捷投票率會破4成。

鳳山區長施維明表示，上午10點左右，投票率約13%，中午12點左右，投票率到25%，有些民眾考量防疫，會分散投票，避免到投票所人擠人。雖然藍綠都動員催票，也有民眾對罷捷投票無感，有人認為，過去2年多投票太頻繁，讓人疲乏了。

高雄市選委會表示，此次罷免投票設有228個投開票所，選舉人數為29萬1566人，罷免通過門檻是要有7萬2892票同意罷免票，同意票要高於不同意票，預計晚間6點30分前能開票完畢。

去年6月6日，罷韓投票率42.14%，今年1月16日罷王投票率近28%，藍綠高度動員，雙方正面交戰，民進黨高雄市黨部主委趙天麟預言，這一戰，可能衝出民代罷免投票率新高。