內閣年後改組？蘇貞昌：我團隊沒有黑名單

行政院長蘇貞昌今天到基隆視察順易利口罩工廠，媒體詢問年後是不是內閣要改組？外界點名勞動部長許銘春被列在黑名單？蘇貞昌說，他的內閣團隊沒有黑名單，會繼續在蔡總統領導下，為國人同胞努力，也希望大家多給行政團隊鼓勵、肯定。

蘇貞昌說，在蔡總統領導下，內閣團隊非常努力，也感謝國人同胞支持。所以大家看到，我們不但防疫成績世界第一，而且經濟成長也是已開發國家的第一名，這是非常難得，國人同胞一起努力的成績。

蘇貞昌表示，內閣團隊能夠做到這樣的成績，並得到蔡總統一再地誇讚，這也要肯定整個團隊成員，各部會首長，齊心合力，他非常感謝，他的內閣團隊沒有黑名單，我們會繼續在蔡總統領導下，為國人同胞努力，也希望大家多給行政團隊鼓勵、肯定，這樣他們很多努力做事就會覺得更溫暖，也更有勁。