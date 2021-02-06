緬甸政變 在台緬僑聲援翁山蘇姬

緬甸軍方一日發動政變，逮捕國務資政翁山蘇姬及所屬「全國民主聯盟」（NLD）的要角引發國際關注，二日晚間維權團體仰光青年連線等發起公民不服從運動，新北華新街的緬甸僑民杜先生等今天發起遊街繞行活動，號召在台緬甸僑胞響應，呼籲軍方釋放翁山蘇姬，還給緬甸得來不易的民主。

新北著名緬甸街華新街為緬甸僑民聚集居住之地，在地居民杜先生與黃小姐等人有感家鄉政變的不安，遂策劃號召大家透過「繞街」的方式，聲援緬甸家鄉，反對軍方強硬推翻緬甸民選政府，吸引不少當地民眾與青年學子到場聲援。

逾400緬甸僑胞上街頭 跨海聲援翁山蘇姬

【中央社 /新北6日電】

在台緬甸僑胞今天在新北市發起遊行，超過400人走上街頭，用家鄉語高喊「捍衛緬甸民主」、「反對軍方政變、「釋放翁山蘇姬」口號，熱唱「世界不滅」歌曲，跨海聲援遭軍方軟禁的緬甸國務資政翁山蘇姬。

緬甸軍方1日發動政變，拘捕國務資政、政府實質領導人翁山蘇姬（Aung San Suu Kyi），警方3日正式指控她違反進出口法，法庭裁定羈押兩週。與此同時，緬甸國內發起反對軍方政變的公民不服從運動聲浪也越來越高。

在台緬甸僑胞上午10時以遊行方式跨海聲援「#緬甸公民不服從運動」，超過400人走上街頭，不分男女老少穿著紅衣，舉起標語、國旗，從被稱為「緬甸街」的新北市中和區華新街出發，沿途以緬甸語高喊「捍衛緬甸民主」、「反對軍方政變、「釋放翁山蘇姬」口號，用行動表達對家鄉的關切。

僑胞黃小姐接受媒體聯訪時強調：「完全不接受軍方的政變」，要求立刻釋放翁山蘇姬，呼籲軍方把緬甸的民主還來；儘管目前緬甸國內很多消息封鎖，心和身在緬甸的家人同在，盼用行動讓全世界知道。

針對軍方指控翁山蘇姬部分，僑胞杜先生說，軍方是有槍、有力量的人，根本無視法律，他們想抓誰，講什麼就算什麼。僑胞葉小姐表示，外界認為翁山蘇姬是領袖，但國安管控在軍方手上，很多問題被推到翁山蘇姬頭上，只因她身為領導人責無旁貸。

抵達終點時，眾人齊聲熱唱名為「世界不滅」的抗議歌曲，歌詞如「直到世界毀滅，永不能原諒」、「用我們的血寫的紀錄」、「革命萬歲」等字句，在在都傳達對軍方政變的強烈反對，最後並以英文吶喊Ｗetrust Aung San Suu Kyi劃下句點。