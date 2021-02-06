監委爭議釋憲不受理 賴香伶：大法官離人民越來越遠

監察院人事同意權案未經立院實質審查就投票表決，在野黨立委聲請釋憲；大法官表示，立法院會決議屬國會自律範圍，昨決議不受理。民眾黨立委賴香伶表示，這無疑代表日後包括司法院大法官、考試院、監察院，乃至於檢察總長、公平會、中選會等人事同意權，只要立法院的多數黨同意，都可以不用經過實質審查就逕付表決通過，大法官為多數暴力開綠燈，深感遺憾。

賴香伶說，第6屆監院人事案，是修憲後20多年來第一次，沒有經過立法委員詢答就表決通過的人事案，而大法官在不受理決定的理由說，這屬於國會內部事項，釋憲機關應該尊重，也難怪有部分監察委員私下會說，他們這屆是「免試入學」的，這也是我覺得最遺憾的原因。

賴香伶指出，2001年為了因應憲法增修條文修正，立法院三讀修正通過的「立法院職權行使法」第29條、第30條文，立法理由就載明「被提名人應列席說明及備詢之義務」、「司法院、考試院及監察院院長、副院長之人選，事涉三院職權適正行使與否，尤須慎重，故明定得與其他被提名人分開審查」，被提名人依法本來就應該接受立法院的質詢。

賴香伶表示，此決議並非所有大法官都沒異議，大法官黃虹霞、詹森林就在不同意見書提及「正當法律程序原則已然成為憲法重要原則之一」、「民主決定應以符合程序正義為前提，應尊重少數意見、尤應注意避免多數暴力」、「民、國兩大黨大戰結果，不但監察委員被提名人失去對全民公開說明之機會，其他少數立法委員之詢答審查權更被剝奪，又豈符尊重少數之民主原則」。

賴香伶說，這次多數大法官的不受理決定，無疑為立法院的多數暴力開了綠，乍看之下是為監委們背書，但實際上卻是剝奪了他們取得人民認可的機會，種種理由只證明了大法官們與人民期待的憲法價值真的越來越遠。