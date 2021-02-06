監委人事釋憲大法官不受理 學者：沒回應何謂重大瑕疵

監察院人事同意權案未經立院實質審查就投票表決，在野黨立委聲請釋憲。大法官表示，立法院會決議屬國會自律範圍，昨決議不受理，東吳大學法律系教授胡博硯表示，感到很遺憾，這當然有憲政爭議。

他認為，這個程序涉及到另外一個憲政機關的人事任命，過與不過當然有對外法律效力的爭議。大法官如果這麼限縮，以後大概不會有什麼機關爭議好解釋的。

現在的氛圍大法官就很保守，不願意處理爭議的問題，不收跟收了後解釋文寫「尊重國會自主」，意義不同。這屆大法官這樣的做法無引領制度的根本變動。

他說，由於政治抗爭日多，而且大法官在過去的解釋都已建立了大法官的威望，所以有爭議才會往大法官去，大法官應該更能體現他做為憲法機關中解決憲政爭議的仲裁者角色，過往的大法官在419、499號解釋等都扮演了這樣的角色。

其實如果從過去釋字第342號、499號解釋的脈絡來看，即便受理後也可能會被大法官認為是議會自主，但在這幾號解釋大法官也提到重大明顯的瑕疵需要受到審查。

他表示，與342號解釋一樣，這次的國會亂像也是因為在野黨抗爭，不同在於「在野黨是誰」而已。大法官如果可以受理則可澄清這爭議，不管如何也不會讓這個爭議一直伴隨著這屆監察委員，有助於維持憲政機關的威信。

政大法律系副教授廖元豪指出，大法官這個決議（有意或無意）跳過許多真正的爭議。例如，即使是「內部決議」，如果有明顯重大瑕疵，那也是違憲的。（釋字 342）

那本件根本沒有履踐立法院職權行使法29、30條所規定的「審查」與「答詢」，這個瑕疵難道不『明顯』嗎？跳過了這個重要程序，瑕疵不『重大』嗎？大法官至少應該要回應這點，而不是自己說「尚無明顯牴觸憲法之重大瑕疵」。

另外，就如黃虹霞大法官的不同意見書所指，釋字 499也曾因國民大會的程序（改採無記名投票）違反民主原則而宣告修憲失效。

本案的瑕疵與之相比如何？為什麼不夠明顯重大？

又，立院決議是否為「命令」，是不是「內部」決定，與是否受理並無關聯。現行的司法院大法官審理案件法第五條第一項第三款，只要立法院行使職權適用憲法發生疑義就可以聲請釋憲。本件既然是在行使憲法的同意權，碰上程序瑕疵，那當然符合要件。這不一定是規範審查啊。