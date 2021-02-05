美前國安顧問籲兩岸以戰止戰 國民黨：以和止戰是上策

美國前副國家安全顧問博明近日表示，「美國應該對台灣提供實質性協助，但台灣人民應該有犧牲的準備，才能以戰止戰」。國民黨以新聞稿回應，台陸美三方應以保障人民生命、財產安全的為最高價值，以和為貴、以和止戰才是最佳選擇。

國民黨表示，作為帶領中華民國經歷過數場重大戰爭的政黨，國民黨雖不懼戰，但也深知戰爭的可怕與和平的可貴，現在真正要思考的是，各方要如何努力，才能不讓台海走到最糟的局面。

國民黨指出，故總統蔣中正曾說「和平未到絕望之時、絕不輕言放棄和平」、「犧牲未到最後關頭絕不輕言犧牲」，與其要求人民為戰爭做準備，國民黨更重視的是兩岸和平優先，要努力防止戰爭發生，避免讓人民承受不必要的犧牲。

國民黨認為，過去國民黨執政時期「親美和陸」政策已經證明不但能透過對話交流促進兩岸和平，而且也有利陸美關係的穩定；建構軍事嚇阻能力固然重要，但各方以和平手段解決紛爭，才是捍衛中華民國最佳途徑。