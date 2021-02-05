快訊

獨／校產數百億！文大董事長懸缺逾一年 董事今改選流會

抗告成功！潘懷宗詐領助理費200萬交保 被高院撤銷發回

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美前國安顧問籲兩岸以戰止戰 國民黨：以和止戰是上策

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
美國前副國家安全顧問博明。美聯社
美國前副國家安全顧問博明。美聯社

美國前副國家安全顧問博明近日表示，「美國應該對台灣提供實質性協助，但台灣人民應該有犧牲的準備，才能以戰止戰」。國民黨以新聞稿回應，台陸美三方應以保障人民生命、財產安全的為最高價值，以和為貴、以和止戰才是最佳選擇。

國民黨表示，作為帶領中華民國經歷過數場重大戰爭的政黨，國民黨雖不懼戰，但也深知戰爭的可怕與和平的可貴，現在真正要思考的是，各方要如何努力，才能不讓台海走到最糟的局面。

國民黨指出，故總統蔣中正曾說「和平未到絕望之時、絕不輕言放棄和平」、「犧牲未到最後關頭絕不輕言犧牲」，與其要求人民為戰爭做準備，國民黨更重視的是兩岸和平優先，要努力防止戰爭發生，避免讓人民承受不必要的犧牲。

國民黨認為，過去國民黨執政時期「親美和陸」政策已經證明不但能透過對話交流促進兩岸和平，而且也有利陸美關係的穩定；建構軍事嚇阻能力固然重要，但各方以和平手段解決紛爭，才是捍衛中華民國最佳途徑。

國民黨 戰爭

延伸閱讀

這原因對國民黨失望 他：一事看出趙少康與江啟臣的政治智商

台海兩岸關係 國民黨：以和止戰才是最佳選擇

聘趙少康為中評委 江啟臣：主席權力心中自有尺

影／趙少康說國民黨有內奸 江啟臣：我相信我的團隊

相關新聞

不當總統當阿公 馬英九「辦年貨」展獨立生活實力

農曆春節將屆，前總統馬英九再度化身為馬大九錄製賀歲短片，繼前兩年巧扮書店店員、外送員後，這次則是主演「馬大九辦年貨」，搭大...

連勝武被拍到與骨感妹幽會 大嫂蔡依珊說話了

日前蔡依珊出席時尚活動，提及小叔連勝武約會骨感妹被拍到，近期是否成為家人聊天之間關心的話題？蔡依珊正色表示，「因為我不是...

美前國安顧問籲兩岸以戰止戰 國民黨：以和止戰是上策

美國前副國家安全顧問博明近日表示，「美國應該對台灣提供實質性協助，但台灣人民應該有犧牲的準備，才能以戰止戰」。國民黨以新...

【春節塞塞塞／下】救雪隧出殺手鐗 這樣走「至少省1小時」

花東火車票一般連假已一位難求，今年春節台鐵對號列車站票限人數，衝擊更大。買不到票改開車的人恐變多，北宜高、蘇花改甚至進入國道5號前的礁溪、宜蘭、蘇澳交流道，春節連假恐怕又成停車場，宜蘭縣政府「剉咧等」。但要是疫情升溫，大家不想出門，路上車子也可能減少，今年過年塞不塞車還要看疫情臉色。

【專家之眼】國營事業的新人事 仍是舊政治

在開始從事現實政治分析之後，才真正覺得，派系理論是個非常好用的分析工具之一。這不僅是方便學界用來看懂兩岸各自的內部政治，...

罷免第1階段連署達標！陳柏惟：半年達標理所當然

罷免台中第2選區立委陳柏惟「刪Q總部」2月1日成立，罷免第一階段門檻為2911份，原預計8日前完成第一階段罷免提議書，向...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。