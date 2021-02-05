台中男醫師陪居檢女友過夜惹議傳已提辭呈！獲院方證實

台中前天驚爆某醫院男醫師連2天陪睡居家檢疫女友，明顯違反防疫規定，連台中市長盧秀燕怒斥「連二周都忍不住」、「可惡至極！」，重罰20萬元。台中市府對該男採檢，一採陰、二採結果今天出爐，也是陰性，依規定可回院上班。外傳這名醫師已提出辭呈，獲院方的證實。

院方證實，這名醫師早在三個月前就已計畫要離職，到台中其他醫院服務，該案爆發後，院方原本要開人評會討論相關懲處事宜，但因醫師已決定離職，且自提辭呈，後續還要討論。

台中市南屯區一名20多歲年輕女子1月26日自中國返台，居家檢疫期間經人檢舉，2度讓男友到住所探視過夜，根據監視器影像蒐證，掌握男友兩度進出時間，分別為27日晚上八時許一直到隔天早上八時許，以及28日晚上九時許，以點到隔天29日早上八時許，兩天都有過夜。

台中市南屯區長林秋萬說，該醫師是上月27、28兩天進入居檢女住處，居檢女則跟檢疫人員解釋，是要男友來幫忙打掃房子。