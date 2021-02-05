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與鄭文燦同台被問2024 賴清德笑：畫錯重點
副總統賴清德今天下午到桃園訪視長照機構防疫措施，市長鄭文燦全程陪同，賴鄭2人難得合體同台，也都被視為2024大選黨內可能的競爭對手，格外受到關注，賴清德今天受訪時被問到2024話題，笑答「畫錯重點」，鄭文燦也說，現階段除了防疫以外其他事情都不重要。
賴清德今天難得到桃園訪視，關心長照機構包括量體溫、進出管制與視訊探訪等防疫措施，由於被媒體問到2024議題，他笑說「這絕對是畫錯重點」，並強調因為疫情當前大家都同樣站在同一條船上，大家應該要團結合作面對疫情，不宜再談其他事情。
鄭文燦也強調，台灣只有一個，防疫一條心，「自己跟賴清德副總統我們是同個團隊，不是兩個團隊」，中央的防疫團隊跟地方的防疫團隊溝通也沒有任何的困難，彼此認為防疫要同心，防疫要嚴謹，防疫要果決，「除了防疫以外，我想其他事情都不重要。」
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