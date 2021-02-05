在野合作監院人事權案釋憲案 大法官今決議不受理

立法院會去年7月17日行使監察院人事同意權投票，通過監察院長陳菊和其餘26名監委名單，但國民黨、民眾黨、時代力量等在野黨認為人事案未經實質審查就投票，程序有瑕疵有違憲之虞，跨黨派41名立委首次合作連署通過門檻，向司法院大法官聲請釋憲；大法官認為兩決議不是法律，決議做成經過屬於國會自律事項範圍，沒有牴觸憲法的重大瑕疵，今決議不受理。

賴香伶等41名立委聲請釋憲認為，立法院民進黨團去年7月16日針對第6屆監察院人事同意權案，臨時提案停止被提名人說明及答詢，作出決議「提報院會，以無記名投票表決」；隔日不理會其他政黨委員抗議，進行無記名投票表決後，由立法院院長游錫堃宣告人事同意權案審議完竣，此二決議有牴觸憲法而無效的疑義。

大法官認為，7月16日不記名投票、7月17日游錫堃宣告人事同意權案審議完畢的兩個決議是立法院內部議事行為，未直接對外發生效力，均不具法律性質及位階，與大審法第5條第1項第3款規定不合，不得聲請解釋，因此決議不受理；另兩項決議均是國會議事規範，屬國會內部事項，沒有明顯牴觸憲法的重大瑕疵，依國會自律原則，釋憲機關應予以尊重。