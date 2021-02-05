趙少康籲讓黎智英回家過年 否則一國十制台人也不信

香港民主黨創黨人李柱銘獲得諾貝爾和平獎提名，媒體人趙少康上午表示，香港壹媒體集團創辦人黎智英為香港的民主長年的奮鬥，也應該被提名。趙少康呼籲北京與香港政府讓黎智英回家過年，不應該在把黎智英關在冷冰冰看首所內。

趙少康說，台灣人都在看，如果香港再這樣搞下去，大陸不要說一國兩制，就算是一國十制，台灣人也不會相信與接受，更何況黎智英是台灣都認識的人，又不是江洋大盜，現在都還沒開庭審判，續押羞辱黎就是羞辱人民言論自由與媒體。

趙少康提醒，美國總統拜登上台後，美國政府對中態度改變，北京也應看清楚整個世界情勢。趙說，他反對民眾上街對抗，但對香港人民以民主方式取得發言權的議會政治，北京不該打壓；香港能見度高，與西藏、新疆不同。

趙少康也提到，黎智英是全世界最有錢的千人之一，他曾問黎好好日子不過幹嘛？黎回說是因為黎母過世前曾告訴黎，「你是因為香港才有今天成就，要為香港民主奮鬥」，說法讓他感動。