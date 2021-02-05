快訊

改直播又改口!雞排妹離場後 翁立友現身記者會

直播／部桃零確診破功 指標個案護理師女友又1家人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／趙少康呼籲北京跟港府：讓黎智英回家過年

聯合報 / 記者王彥鈞 張鳳儀 黃靖雯／台北即時報導
中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時，呼籲北京、香港政府讓黎智英回家過年，否則台灣人都在看，這樣搞下去，一國十制，台灣人也不會接受。記者王彥鈞／攝影
中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時，呼籲北京、香港政府讓黎智英回家過年，否則台灣人都在看，這樣搞下去，一國十制，台灣人也不會接受。記者王彥鈞／攝影

香港民主黨創黨主席李柱銘獲得提名競逐諾貝爾和平獎，對此，中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時表示，他認為香港壹傳媒集團創辦人黎智英也該被提名，並呼籲北京、香港政府讓黎智英回家過年，否則台灣人都在看，這樣搞下去，一國十制，台灣人也不會接受。

趙少康說，他這兩天看到李柱銘獲諾貝爾和平獎提名，那黎智英呢？他們兩個人長年為香港的民主奮鬥，黎智英也應該被提名。原本還期待終審法院會批准黎智英的保釋，沒想到一直延宕，因此他呼籲北京跟香港政府讓黎智英回家過年，過年對中國人、香港人都非常重要，不應該把他關在冷冰冰的看守所。

趙少康說，他曾問過黎智英，這麼有錢幹嘛好好日子不過，黎說母親臨終前說「你是因為香港才有今天成就，你要為香港民主奮鬥」，讓他聽了滿感動。而且他在1997年香港回歸前就說過，只要台灣在，香港應該就安全，北京至少要做給台灣人看，怎麼對待香港，現在這句話應該還生效，雖然香港現在變成這樣。

趙少康強調，黎智英是指標人物，他要勸告北京，台灣人真的都在看，如果香港這樣搞下去，不要說一國兩制、一國三制、一國五制、一國十制，台灣人都不會接受跟相信，他真的呼籲北京跟香港政府，讓黎智英回家過年。

香港回歸 黎智英

延伸閱讀

否認支持江啟臣連任 趙少康：江啟臣也知道我可能選

江啟臣拜會馬朱 指趙少康能否選主席照制度走

還原會面過程 趙少康：江啟臣未放棄連任

幕後／答應江啟臣支持黨主席連任 趙少康強調「自己不一定要選」

相關新聞

趙少康籲讓黎智英回家過年 否則一國十制台人也不信

香港民主黨創黨人李柱銘獲得諾貝爾和平獎提名，媒體人趙少康上午表示，香港壹媒體集團創辦人黎智英為香港的民主長年的奮鬥，也應...

影／趙少康呼籲北京跟港府：讓黎智英回家過年

香港民主黨創黨主席李柱銘獲得提名競逐諾貝爾和平獎，對此，中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時表示，他認為香港壹傳媒集團...

【即時短評】外交再受挫 「大內宣」才是關鍵字

外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，蔡英文總統隨後在臉書貼文稱，「今天的熱搜關鍵字，是 #蓋亞那！」沒想到不到...

【文大董座難產／上】文大董事面臨改選之際 兩派僵局有解嗎？

校產高達數百億元的文化大學，董事長「難產」一年多，張鏡湖女兒張海燕所屬的「家族派」與文大校友總會理事長黃有良等「校友派」僵持不下。文大今將召開董事會推選新一屆董事。若未能順利選出，這屆董事任期屆滿後，教育部恐再次依私校法，向法院聲請臨時董事代行職權，屆時現任10名董事恐將全數喪失董事身分及選舉下屆董事權利。

刪Q風暴下 顏寬恒要抓年輕人眼球「討厭我也沒關係」

台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟面臨「刪Q風暴」，當初輸給陳的前立委顏寬恒積極備戰2024，他坦言「不插手罷免案」，但「有機會會爭取（這一席）」。顏寬恒自剖過去固守傳統，疏忽年輕世代，下次選舉投票權可能下修18歲，他會努力經營自媒體讓鄉民認識他，即使「討厭我也沒關係」。

外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

有平面媒體報導指出，內閣團隊將在農曆年後改組，農委會主委陳吉仲升任行政院副院長、屏東縣長潘孟安北上接任農委會主委。潘孟安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。