影／趙少康呼籲北京跟港府：讓黎智英回家過年

香港民主黨創黨主席李柱銘獲得提名競逐諾貝爾和平獎，對此，中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時表示，他認為香港壹傳媒集團創辦人黎智英也該被提名，並呼籲北京、香港政府讓黎智英回家過年，否則台灣人都在看，這樣搞下去，一國十制，台灣人也不會接受。

趙少康說，他這兩天看到李柱銘獲諾貝爾和平獎提名，那黎智英呢？他們兩個人長年為香港的民主奮鬥，黎智英也應該被提名。原本還期待終審法院會批准黎智英的保釋，沒想到一直延宕，因此他呼籲北京跟香港政府讓黎智英回家過年，過年對中國人、香港人都非常重要，不應該把他關在冷冰冰的看守所。

趙少康說，他曾問過黎智英，這麼有錢幹嘛好好日子不過，黎說母親臨終前說「你是因為香港才有今天成就，你要為香港民主奮鬥」，讓他聽了滿感動。而且他在1997年香港回歸前就說過，只要台灣在，香港應該就安全，北京至少要做給台灣人看，怎麼對待香港，現在這句話應該還生效，雖然香港現在變成這樣。

趙少康強調，黎智英是指標人物，他要勸告北京，台灣人真的都在看，如果香港這樣搞下去，不要說一國兩制、一國三制、一國五制、一國十制，台灣人都不會接受跟相信，他真的呼籲北京跟香港政府，讓黎智英回家過年。