快訊

改直播又改口!雞排妹離場後 翁立友現身記者會

直播／部桃零確診破功 指標個案護理師女友又1家人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

【即時短評】外交再受挫 「大內宣」才是關鍵字

聯合報 / 本報記者程平
外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，沒想到不到24個小時，蓋亞那就宣布終止協議。 圖取自蔡英文臉書
外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，沒想到不到24個小時，蓋亞那就宣布終止協議。 圖取自蔡英文臉書

外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，蔡英文總統隨後在臉書貼文稱，「今天的熱搜關鍵字，是 #蓋亞那！」沒想到不到24個小時，蓋亞那就以「溝通不良」和「信守一個中國政策」為由，宣布終止協議，總統府發表聲明，再批中共打壓。不過，蔡總統或許沒有搞清楚，台灣外交會屢屢受挫，「大內宣」才是關鍵字。

台灣國際處境艱難，過去陳水扁執政時期大搞「烽火外交」，主張台灣應該四處點火，好爭取更多的國際空間。不過此舉只是加速北京與台灣展開更激烈的邦交國爭奪戰，台灣也因此付出更高的代價；當時更有外交人員私下抱怨，原本我們可以低調參與的外國友人活動，也因為扁政府堅持高調，讓北京開始干預。

這種尋求國際突破的模式，在美國川普政府拉台制中的策略下，蔡政府更加發揚光大。蔡政府配合川普政府一搭一唱的演出，創造了蔡政府口中的「台美史上關係最好」，但台灣要的加入國際組織、簽署經貿協議一樣都沒有，只換來了萊豬、軍售，以及符合民進黨大內宣需求的台海緊張升溫。

而這次與蓋亞那協議設辦公室，蓋亞那很清楚的表示，此辦公室是台灣為民間企業促進投資用，這項設置不會導向與台灣全面的外交關係。但外交部發言人歐江安昨天還對外宣稱，此辦公室具有官方代表地位，和代表處、辦事處意義相同，企圖把單純為民間企業做生意「創造空間」，大內宣成外交突破，最後只能淪為外交笑話。

蔡總統昨天也在臉書上說，「我要謝謝所有第一線外交人員的努力，就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！」只不過，搞外交不該是大聲嚷嚷，激化兩岸緊張，再動用大筆預算，業配國內網紅搞內宣，這樣只會讓第一線外交人員的努力白費，Taiwan Can Help 永遠只停留在自嗨的宣傳口號。蔡總統的感謝與期待，是真心的嗎?

蓋亞那 北京 外交部

延伸閱讀

南美新駐點 蓋亞那設台灣辦公室

我駐外人員至今35人確診 若打疫苗自付額外交部負擔

拜登暫停多起軍購「對台軍售不變」

斯洛伐克將派高階官方代表來台？ 外交部：目前無規劃

相關新聞

趙少康籲讓黎智英回家過年 否則一國十制台人也不信

香港民主黨創黨人李柱銘獲得諾貝爾和平獎提名，媒體人趙少康上午表示，香港壹媒體集團創辦人黎智英為香港的民主長年的奮鬥，也應...

影／趙少康呼籲北京跟港府：讓黎智英回家過年

香港民主黨創黨主席李柱銘獲得提名競逐諾貝爾和平獎，對此，中廣董事長趙少康今天（5日）上午受訪時表示，他認為香港壹傳媒集團...

【即時短評】外交再受挫 「大內宣」才是關鍵字

外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，蔡英文總統隨後在臉書貼文稱，「今天的熱搜關鍵字，是 #蓋亞那！」沒想到不到...

【文大董座難產／上】文大董事面臨改選之際 兩派僵局有解嗎？

校產高達數百億元的文化大學，董事長「難產」一年多，張鏡湖女兒張海燕所屬的「家族派」與文大校友總會理事長黃有良等「校友派」僵持不下。文大今將召開董事會推選新一屆董事。若未能順利選出，這屆董事任期屆滿後，教育部恐再次依私校法，向法院聲請臨時董事代行職權，屆時現任10名董事恐將全數喪失董事身分及選舉下屆董事權利。

刪Q風暴下 顏寬恒要抓年輕人眼球「討厭我也沒關係」

台灣基進立委「3Q哥」陳柏惟面臨「刪Q風暴」，當初輸給陳的前立委顏寬恒積極備戰2024，他坦言「不插手罷免案」，但「有機會會爭取（這一席）」。顏寬恒自剖過去固守傳統，疏忽年輕世代，下次選舉投票權可能下修18歲，他會努力經營自媒體讓鄉民認識他，即使「討厭我也沒關係」。

外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

有平面媒體報導指出，內閣團隊將在農曆年後改組，農委會主委陳吉仲升任行政院副院長、屏東縣長潘孟安北上接任農委會主委。潘孟安...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。