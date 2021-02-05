【即時短評】外交再受挫 「大內宣」才是關鍵字

外交部昨天宣布，我國將在蓋亞那設立台灣辦公室，蔡英文總統隨後在臉書貼文稱，「今天的熱搜關鍵字，是 #蓋亞那！」沒想到不到24個小時，蓋亞那就以「溝通不良」和「信守一個中國政策」為由，宣布終止協議，總統府發表聲明，再批中共打壓。不過，蔡總統或許沒有搞清楚，台灣外交會屢屢受挫，「大內宣」才是關鍵字。

台灣國際處境艱難，過去陳水扁執政時期大搞「烽火外交」，主張台灣應該四處點火，好爭取更多的國際空間。不過此舉只是加速北京與台灣展開更激烈的邦交國爭奪戰，台灣也因此付出更高的代價；當時更有外交人員私下抱怨，原本我們可以低調參與的外國友人活動，也因為扁政府堅持高調，讓北京開始干預。

這種尋求國際突破的模式，在美國川普政府拉台制中的策略下，蔡政府更加發揚光大。蔡政府配合川普政府一搭一唱的演出，創造了蔡政府口中的「台美史上關係最好」，但台灣要的加入國際組織、簽署經貿協議一樣都沒有，只換來了萊豬、軍售，以及符合民進黨大內宣需求的台海緊張升溫。

而這次與蓋亞那協議設辦公室，蓋亞那很清楚的表示，此辦公室是台灣為民間企業促進投資用，這項設置不會導向與台灣全面的外交關係。但外交部發言人歐江安昨天還對外宣稱，此辦公室具有官方代表地位，和代表處、辦事處意義相同，企圖把單純為民間企業做生意「創造空間」，大內宣成外交突破，最後只能淪為外交笑話。

蔡總統昨天也在臉書上說，「我要謝謝所有第一線外交人員的努力，就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻！」只不過，搞外交不該是大聲嚷嚷，激化兩岸緊張，再動用大筆預算，業配國內網紅搞內宣，這樣只會讓第一線外交人員的努力白費，Taiwan Can Help 永遠只停留在自嗨的宣傳口號。蔡總統的感謝與期待，是真心的嗎?