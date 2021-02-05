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罷捷團體上街催票 控軍方漠視軍兵行使投票權益

聯合報 / 記者王昭月／高雄即時報導
罷捷團體秀出某軍團官兵反映的截圖，控軍方漠軍兵行使公民權益。圖／「鳳山清捷隊」提供
罷捷團體秀出某軍團官兵反映的截圖，控軍方漠軍兵行使公民權益。圖／「鳳山清捷隊」提供

高雄市議員黃捷罷免案明天投票，鳳山罷捷總部今早發動車隊掃街造勢，希望催票到匭，完成罷捷目標，總部發言言徐尚賢也秀出截圖，指有軍兵反映未被告知周六可以行使投票權益，質疑軍方行政不公，此事擔任三軍統帥的總統蔡英文，應該說明。

罷捷團體今早發動車隊從罷捷總部出發，到五甲一帶沿途掃街催票再折返，罷捷領銜人劉辰芳與發言人徐尚賢站上前導車宣講，挺韓鐵粉「杏仁哥」及多位直播主也陪同造勢。

車隊沿途透過麥克風高呼「黃捷下台、萊豬不來，教訓蔡英文」，今指今晚將在的鳳山捷運西站舉辦「罷捷之夜 」，請大家力挺。

徐尚賢並秀出截圖指述，指有在營軍兵反映，未用告知周六可行使投票權利，質疑任三軍總帥的總統的蔡英文帶頭行政不中立，動用國家機器。

據選委會公告，罷免黃捷案鳳山區選舉人數為29萬1566人，罷免投票門檻至少需7萬2891萬票，黃捷於2018年當選時，得票數為1萬8420票。

黃捷 投票 蔡英文

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