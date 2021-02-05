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外傳接農委會主委 潘孟安：不可能、留在屏東跟大家打拚

聯合報 / 記者劉星君／屏東即時報導
屏東縣長潘孟安今出席勝利星村年節記者會時，被媒體問到是否有可能北上接任農委會主委，潘孟安說「根本不可能」。記者劉星君／攝影
屏東縣長潘孟安今出席勝利星村年節記者會時，被媒體問到是否有可能北上接任農委會主委，潘孟安說「根本不可能」。記者劉星君／攝影

有平面媒體報導指出，內閣團隊將在農曆年後改組，農委會主委陳吉仲升任行政院副院長、屏東縣潘孟安北上接任農委會主委。潘孟安今說「這是根本不可能事情」，請大家不用替他找工作，「會留在屏東跟大家一起打拚」。

潘孟安說，農委會主委陳吉仲是歷屆以來最好的主委，除了學養俱佳，對產業了解，整個政策執行上說歷年來很難得幹才，陳吉仲應該有更好的機會發展，至於有沒有什麼改組，他不知道，也不是地方首長能置喙的。

潘孟安說，他相信蘇貞昌院長做得非常好，尤其疫情更嚴峻時，更應該由有經驗會做事的團隊守住。至於他個人，沒有規畫，也沒有這樣的訊息，「請大家放心不用替我找工作，我們會在屏東跟大家一起打拚」。

潘孟安 屏東縣 農委會

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