陳吉仲恐「明升暗降」副院長？ 政院：無端的人事揣測

平面媒體報導指出，農委會主委陳吉仲因水果產銷失衡及萊豬標章等議題處理不佳，恐在年後遭「明升暗貶」，離開擁有龐大資源的農委會，升任副院長。行政院則表示陳吉仲與現任副院長沈榮津都深獲院長蘇貞昌信任，未來也將持續委以重任，盼外界停止無端的人事揣測。

行政院秘書長李孟諺今轉述蘇貞昌回應表示，沈榮津在防疫工作與經濟事務的跨部會協調上，陳吉仲主委在阻擋非洲豬瘟、推動保障農民的三保一金以及與農民的溝通協調都貢獻很大，深獲院長信任，未來也將持續委以重任。

李孟諺表示，昨日已對外說明，過去一年來台灣的經濟成長和防疫成果都受到多數民眾認同，甚至是得到世界各國的肯定，行政團隊會繼續努力，盼外界停止無端的人事揣測，勿再以訛傳訛。

事實上，眼下仍是新冠肺炎防疫階段，蘇內閣內部多次表達，行政團隊主要求防疫陣型穩定，除非現任首長求去，或遇上司法案件，否則就行政院長能主導的部分，目前沒有異動的可能，主要就是懸缺已久的行政院發言人預計年後亮相。