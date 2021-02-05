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影／「828反萊豬公投」台中百輛公車 今天開始趴趴走

聯合報 / 記者喻文玟／台中即時報導
「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告，今天全面上路，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強號召台中鄉親，捐出百輛反萊豬公車廣告在台中市巡迴，誓言守護食安，用公投的力量守護台中鄉親丶全國人民的健康。記者喻文玟／攝影
「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告，今天全面上路，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強號召台中鄉親，捐出百輛反萊豬公車廣告在台中市巡迴，誓言守護食安，用公投的力量守護台中鄉親丶全國人民的健康。記者喻文玟／攝影

「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告，今天全面上路，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強號召台中鄉親，捐出百輛反萊豬公車廣告在台中市巡迴，誓言守護食安，用公投的力量守護台中鄉親丶全國人民的健康。

國民黨主席江啟臣表示，這次募集100輛公車，主打「反萊豬，顧健康，拼公投」，從1月9日啟動第二階段連署至今，國民黨的「反萊豬」、「公投綁大選」兩項公投案連署書昨天均已破40萬門檻，相信今天一定會破50萬。

江啟臣說，這兩項公投案連署，在最短時間內拚出這樣的成績，都是議員、立委們和民眾辛苦一張一張匯集而來，也是一份一份的支持，更重要的事，這代表人民對開放萊豬進口的不滿，希望自己作主，餐桌上吃什麼安全的肉品，希望蔡政府懸崖勒馬，開放了沒有配套，模糊不清。

今天國民黨台中市議員陳政顯、黃健豪、黃馨慧、張廖乃綸、冉齡軒、林碧秀、李麗華、羅永珍、劉士洲等人都站出來共襄盛舉。

江啟臣說，反萊豬顧健康，國民黨一定站在人民這邊，蔡政府以一紙行政命令、一場記者會就拿人民健康當籌碼，當作自己的利益交換，我們不能接受，因此發動公投，希望8月28日就是公投的投票日，需要達500萬以上門檻，希望選民支持。

國民黨革實院院長羅智強說，感謝所有鄉親讓反萊豬二階連署不到1個月就破50萬，執政者不斷用國家資源打壓，能有50萬份連署很難得。

羅智強也強調，主席江啟臣這段時間默默做很多，凝聚人氣，讓國民黨再起這條路，他很堅持，去年8月18日蔡英文要「餵」台灣人吃萊豬時，江主席馬上下決定，發起反萊豬公投連署。

羅智強說，很多人說以現在國民黨衰微氣勢，公投沒這麼簡單，要在農曆年前募集50萬份連署書，怎麼可能？但不到1個月已經全台遍地開花拼出成績。

羅智強說，台中今天起有100輛公車，台北目前有130多輛公車，這些都是全世界朋友的支持，台中100輛公車會跑3個月，其中有32輛會開到3Q哥陳柏惟選區，因為他在國會支持萊豬，也提醒台中支持萊豬的立委，人民會放大檢視，這次公車主打宣傳8月28大家出來投票，國民黨會和民眾站在一起。

「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告，今天全面上路，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強號召台中鄉親，捐出百輛反萊豬公車廣告在台中市巡迴，誓言守護食安，用公投的力量守護台中鄉親丶全國人民的健康。記者喻文玟／攝影
「828反萊豬公投」台中市100輛公車廣告，今天全面上路，國民黨革實院院長、台北市議員羅智強號召台中鄉親，捐出百輛反萊豬公車廣告在台中市巡迴，誓言守護食安，用公投的力量守護台中鄉親丶全國人民的健康。記者喻文玟／攝影

萊豬 公投 國民黨

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