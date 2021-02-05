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年後高升副閣揆？ 農委會主委陳吉仲：子虛烏有

聯合報 / 記者鍾維軒／台北即時報導
外傳農委會主委陳吉仲年後高升行政院長副院長，陳則直白說「子虛烏有」，否認傳聞。記者鍾維軒／攝影
外傳農委會主委陳吉仲年後高升行政院長副院長，陳則直白說「子虛烏有」，否認傳聞。記者鍾維軒／攝影

蔡政府內閣改組消息近日頻傳，行政院農業委員會主委陳吉仲被點名年後將高升為副閣揆，另外還有消息指出，農曆年後陳要接的是行政院政務委員或台肥董事長。對此，陳吉仲今天受訪時表示，所有傳言都是「子虛烏有」。

行政院內閣人事異動消息媒體頻報導，像是外傳勞動部長許銘春年後將下台、陳吉仲升任行政院副院長，以及屏東縣長潘孟安接任農委會主委說法也傳聞不斷。

陳吉仲昨日透過幕僚轉述，陳主委忙著開各式各樣的會「沒有辦法回應」，當下既沒否認也沒承認，引發外界遐想。

陳吉仲今天出席北農改革成果暨產銷履歷推廣活動受訪時，直接向媒體說「所有有關我個人人事的傳言跟報導，全是子虛烏有，沒有這回事」。

【中央社／5日電】

媒體報導，農曆年後內閣改組，農委會主委陳吉仲傳出將接行政院副院長。行政院長蘇貞昌今天表示，現任副院長沈榮津及陳吉仲都深獲他的信任，未來也會持續委以重任。

媒體報導，內閣改組除勞動部長許銘春被點名外，陳吉仲也傳出將接任行政院副院長，農委會主委職缺則由屏東縣長潘孟安接任。

行政院秘書長李孟諺上午轉述，蘇貞昌表示，沈榮津在防疫工作與經濟事務的跨部會協調，以及陳吉仲在阻擋非洲豬瘟、推動保障農民的「三保一金」以及與農民的溝通協調方面都貢獻很大，深獲他的信任，未來也將持續委以重任。

李孟諺說，昨天已對外說明，過去一年來台灣的經濟成長和防疫成果都受到多數民眾認同，甚至得到世界各國肯定，行政團隊會繼續努力，盼外界停止無端的人事揣測，勿再以訛傳訛。

陳吉仲 行政院 內閣

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