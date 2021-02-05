替2022選戰布局？北市新副發言人魏佑任與王浩宇同選區

台北市政府目前發言人、副發言人共有4人，包含發言人陳智菡、副發言人戴于文、黃瀞瑩、林珍羽，市長柯文哲調整並提升戰力，找曾任陳學聖競選桃園市長總部發言人的魏佑任副發言人，戴于文轉任市長辦公室副主任，今天發布。傳出柯文哲要魏佑任當「北市王浩宇」，且魏的戶籍是桃園中壢，與王浩宇同選區，已加入民眾黨，外界聯想這項人事案是替2022選戰布局。

對於找魏佑任，是希望他像王浩宇的戰力一樣?柯文哲上午參加松山慈祐宮「護國息災除瘟大法會」受訪時笑說，王浩宇都被罷免了。

對此，魏佑任表示，「北市王浩宇」這名詞可能對立委王定宇比較困擾，他已與市長溝通過，主要是在發言體系下做好媒體聯繫工作，以及政策宣傳、與市民溝通。

至於柯期許要他有「瘋狗式」戰力、站在第一線回擊？魏佑任說，柯市府內每一人都很有戰力，每天晨會，不知到幾點下班，戰鬥力是市府每位同仁的條件。由於王浩宇過去常在臉書發言，未來會發揮「空戰」？魏佑任說，會配合發言體系和步調，團體戰比較重要。

媒體也追問魏2022會不會參選？他未正面回應，僅表示投入公眾領域是當市民公僕，希望可以發揮所長，會維持初衷。

北市府指出，魏佑任世新大學法律學系畢業，2018年曾擔任桃園市長候選人陳學聖競總發言人、2020桃園市第三選區立法委員候選人魯明哲競總幕僚，現任台北市副市長黃珊珊隨行秘書，升任北市府副發言人職務自即日起生效。

市府發言人陳智菡表示，戴于文在媒體事務組任職近6年期間，對新聞、輿情反應即時迅速，對市政內容更能充分掌握，專責市長室業務將有利市府團隊垂直溝通、市政推廣。魏佑任於副市長黃珊珊辦公室工作期間，工作表現與口條俱佳，升任副發言人職務，將分擔市府宣傳業務，為發言人團隊增添新血。