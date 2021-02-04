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柯文哲發言人系統異動 一進一退維持正副4人
台北市政府目前發言人、副發言人共有4人，包含發言人陳智菡、副發言人戴于文、黃瀞瑩、林珍羽，傳出市長柯文哲調整並提升戰力，將找曾任陳學聖競選桃園市長總部發言人的魏佑任副發言人，戴于文轉任市長辦公室幕僚，明天發布。
對此，市府發言人陳智菡說，現在3位副發言人都會協助3位副市長，業務繁重，為讓業務量均衡，才會做出這項人事決定，像是編制在市長室的戴于文，因市長室工作繁重，沒辦法兼顧發言的工作，才會新增一位副發言人。
魏佑任29歲，畢業於世新大學法律學系，2018年曾任國民黨桃園市長候選人陳學聖的競選總部發言人，而後進入立院擔任國民黨立委許毓仁助理，有藍營背景，目前在黃珊珊辦公室任職。
戴于文也證實這項人事案。他表示，將回歸市長室工作，目前專心職位工作，尚未有轉戰2022議員選舉的規畫。
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