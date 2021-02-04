晚間助黃捷車隊掃街拜票 陳柏惟：帶來的是民主優勢

台灣基進立委陳柏惟今天晚間到高雄陪同面臨罷免投票的高雄市議員黃捷車隊掃街拜票，他表示今晚帶來的是民主優勢，不是帶來誰的票的優勢，主要讓大家出來投票。

陳怕惟、立委許智傑、管碧玲晚間陪同黃捷掃街，請鳳山民眾投「不同意」罷免票。

陳柏惟被問到帶來多少優勢助黃捷時表示，他是帶來民主的優勢，不是帶來誰的票的優勢，主要是讓大家出來投票，不管是同意或反對，大家都應該要出來投票，這才是對罷免這個制度重新的認識。

至於自己被藍營點名要發起罷免，可能是下一個被罷免的對象，陳柏惟不願回答這個問題，只強調他不是今天的主角。

黃捷表示，非常感謝這個時候不分黨派的民意代表、很多團體，用行動來支持她。這兩個禮拜其實已經有很多很多人從全國各地，甚至是今天早上有從基隆、台北的議員都下來高雄，都來鳳山，今天從一早七點就開始站路口，晚上是陳柏惟到鳳山，非常的感謝。

她說，這個時候，全台灣的人都在鳳山集結，大家的目標也很清楚，就是要團結，希望禮拜六大家也可以一起度過難關，因為靠著大家團結的力量，靠著溫暖的力量，在禮拜六一起順利的手牽手，度過這個難關，柏惟是好朋友，非常感謝他這個時候站出來相挺。

許智傑說，陳柏惟從台中來，大家就是朋友情感認同一位認真的議員，因此來這邊相挺，就這麼單純。