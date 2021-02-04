【重磅快評】林飛帆幫黃捷倒忙？蔡英文平添挨告新紀錄

總統蔡英文在20日民進黨中常會下令挺黃捷，23日又在台中黨公職座談會中明示保捷，急速激化罷捷選情，罷捷團體今天到地檢署告發蔡英文違反選罷法，不管日後是否告得成，蔡總統都成了我國第一個因罷免案而被告的國家元首！

蔡總統下了動員令，黨務系統自不敢怠慢，繼北市黨部準主委吳怡農南下助捷後，中央黨部副秘書長林飛帆也發聲挺捷，稱黃捷若被罷免，就是港區國安法第一個成功DQ的民選議員，「不是在香港，而是在台灣」；林的話聳動卻矛盾，他忘了台灣並不適用香港法律，更忘了桃園市前議員王浩宇上月才被罷免，桃園市長鄭文燦表示尊重市民行使憲法賦予的公民權利，而鄭口中的憲法應為中華民國的憲法無誤吧！

林飛帆今在臉書貼文指國民黨操作報復性罷免，以港區國安法作為理由，這不僅不能被接受，也絕對應該被徹底制止，一個月前，港府才用違反國安法為由，對民主派人士進行「大逮捕」，香港的立法會議員和區議員雖然被大規模DQ（取消資格），如果黃捷被成功罷免，就會是第一位成功被用香港法律為理由取消議員席次的民選代表。

林飛帆把高雄市鳳山區選民民意展現的罷免投票拿來和香港民主派人士遭大規模DQ相提並論，實在是大有問題；首先，香港法律並不適用台灣，高雄市選委會依選罷法辦理罷免投票，也非依香港的法律，更和港版國安法無關，否則高雄市長陳其邁昨天也不會呼籲市民要躍躍投票，不是嗎？

進一步言，萬一黃捷真的被DQ，也是高雄市選委會依選罷法辦理罷免投票的結果，又怎會和香港扯上關係，難道蔡總統是大陸派駐台灣的特首？

再者，林飛帆一再提到罷捷是國民黨以港區國安法作為理由操作報復性罷免；但實情是中選會公告出來的罷免理由書筆誤，將國安法2-1條寫成21條，讓綠營有文章可作（因我國國安法只有10個條文），罷捷總部一再澄清，但民進黨硬是不理會，刻意染紅罷捷行動，林飛帆如此硬拗，只是要複製2020大選操作香港反送中的紅利，還自以為高明？

另外，港版國安法是去年6月30日大陸人大常委會在閉幕前通過，同日晚間公告生效；依林飛帆的邏輯，如果罷免非民進黨籍的議員是用港版國安法DQ民選議員，那上月罷免民進黨桃園市前議員王浩宇算什麼？8萬4582位同意罷免的中壢市民會認同林飛帆的DQ高論嗎？如果罷免王浩宇是鄭文燦說的行使憲法公民權，罷捷又怎能說是用港版國安法DQ民選議員？林飛帆會不會太跳TONE？

蔡英文說要守住罷捷這一局，林飛帆就奮力操作，但是大作文章的結果是竹篙湊菜刀，把中選會印錯、國民黨已澄清的條文拿來硬套，把罷免投票當成大選在打，用功程度雖不枉拿九萬高薪，但是手法拙劣，說理薄弱，就怕幫了黃捷倒忙，也白費蔡英文一番保捷的努力，還平添一記挨告的新紀錄。