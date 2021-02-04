蘇貞昌核定 130億基金打造養豬國家隊

蔡政府去年宣布開放萊豬進口，同步要編列百億基金護產業，行政院長蘇貞昌今表示，他已核定130億元的「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，要打造養豬國家隊。

蘇貞昌今在行政院會中表示，蔡英文總統去年基於國家經濟利益與台灣總體戰略目標考量，向國人同胞報告，擴大美豬、美牛進口政策，行政院除持續向各界溝通，也要求各相關部會做足各項準備工作，如「豬肉儀表板」就揭露元旦至今累計的台灣豬與進口豬重量及占比、進口國來源地、查驗萊劑結果等資訊，而美豬開放迄今已滿一個月，從到港出關的資料中，可看到進口豬肉僅占整體豬肉6％，且美國豬肉較去年同期減半，且經過政府一個月逐批查驗300多批的結果，也未檢出含萊克多巴胺。

蘇貞昌說，「萊豬不來，有萊必追」，若未來有檢出，政府會誠實公布，並沿銷售通路一路追蹤流向，讓國人一目瞭然；而一個月過去，台灣豬價未崩盤，年節前也未出現不合理上漲情形，都在穩定合理的範圍內，產業與消費者都可安心。

外界關注的百億基金部分，蘇貞昌則說，上周他已核定「因應貿易開放養豬產業全面轉型升級計畫」，將投入130億元，推動屠宰場、肉品冷鏈與養豬場的現代化與轉型升級，並確保豬農收益穩定，擴大出口，全方位打造養豬國家隊；行政院秘書長李孟諺日前受訪表示，科技化、提升屠宰冷鏈品質、拓展外銷均是這次計畫重點之處。

蘇貞昌說，政府決定開放美豬的目標相當明確，因為台灣經濟要持續成長、對外貿易要持續茁壯，就要敢於走向世界，與國際競爭，世界上已有100多國開放美豬進口，我國極力爭取加入「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP），11個會員國，尤其是台灣主要貿易競爭對手日本、韓國，都已開放含有萊克多巴胺的豬肉進口，為了加入區域經貿組織、持續洽簽經貿協定，基於平等互惠，台灣不能自外於國際標準，要與國際接軌，就不能拒絕人家進來。

蘇貞昌也說，台灣守住疫情，成為亂世中的福地，上周主計總處最新公布的2020第4季經濟成長率高達4.94％，全年概估約2.98％，不僅為近3年來新高，持續穩居亞洲四小龍第一名，更是30年來首度超越中國，極為不易，此次也在蔡總統領導下，跨出重要一步，將過去長年無法解決的難題加以排除，在政府積極整備下，之前各方擔憂的不利情形均未發生。