捷克及匈牙利駐處各新增一人確診 居家隔離並接受治療

外交部今天表示，我國駐捷克代表處及駐匈牙利代表處2日各有一名人員確診新冠肺炎，兩人均已居家隔離並接受治療。

外交部表示，為了維護駐處員眷健康，駐捷克代表處、駐匈牙利代表處均已迅速啟動防疫應變計畫，包括辦公室全面消毒，維持分組分流上班，上班全程配戴口罩等，同時提醒人員注意自身健康狀況，強化各項健康管理。

外交部表示，歐洲疫情持續嚴峻，外交部及相關館處將持續密切注意當地疫情發展，並呼籲國人如有申辦領務的需求，建議透過駐處電郵infocze@mofa.gov.tw（捷克）、hng@mofa.gov.tw（匈牙利）洽詢或申請安排。急難救助事項則請撥打緊急聯絡電話：+（420）-603-166-707（捷克）、+（36）-30-9641546（匈牙利）。