台灣在南美蓋亞那共和國設辦 蔡英文感謝前線外交人員

外交部與位於南美洲的蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），雙方並於今年1月11日簽署設處協議。蔡英文總統今天表示，謝謝所有第一線外交人員的努力，「就讓我們繼續走向世界，讓世界看見台灣的貢獻。」

蔡總統今天在臉書上說，蓋亞那合作共和國是聯繫加勒比海地區的重要窗口，過去蓋亞那跟台灣沒有官方往來，在外交人員努力下，上個月已經簽署設處協議，台灣辦公室也展開初期運作。透過設立辦公室，台灣要告訴世界，台灣將深化和蓋亞那的雙邊合作，也會強化和中南美洲的經貿交流，此外，台灣願意和世界交朋友，會積極擴大和民主盟友的合作關係。

蔡總統說，從去年和索馬利蘭互設辦事處，到這次在蓋亞那設立辦公室，外交人員正在世界的各個角落，為台灣開拓出更寬廣的國際空間，謝謝所有第一線外交人員的努力。