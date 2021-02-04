蓋亞那設辦公室 藍委：雖非邦交肯定實質關係拓展

外交部今天表示，與蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，雙方已於1月11日簽署設處協議，辦公室於1月15日展開初期運作。國民黨立委陳以信表示，雖然並非建立正式邦交關係，但仍應肯定台蓋拓展實質關係。

蓋亞那合作共和國位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體秘書處所在地。

陳以信指出，加勒比海共同體秘書處目前17個成員國，其中5國為我國邦交國，包括貝里斯、海地、聖克里斯多福、聖文森與聖露西亞，外交部在此新設處有脈絡可循。

陳以信說，蓋亞那近年發現大規模油田，國家戰略地位驟升，期待雙方未來能展開能源合作計畫。但邦交關係與實質關係畢竟仍不能混同視之，我政府推展對外實質關係是好事，但若要影射為外交突破的大內宣，大可不必。