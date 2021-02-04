聽新聞
test
0:00 / 0:00
蓋亞那設辦公室 藍委：雖非邦交肯定實質關係拓展
外交部今天表示，與蓋亞那外交部達成共識，決定在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」，雙方已於1月11日簽署設處協議，辦公室於1月15日展開初期運作。國民黨立委陳以信表示，雖然並非建立正式邦交關係，但仍應肯定台蓋拓展實質關係。
蓋亞那合作共和國位於南美洲東北部，礦產及石油資源豐富，首都喬治城也是加勒比海共同體秘書處所在地。
陳以信指出，加勒比海共同體秘書處目前17個成員國，其中5國為我國邦交國，包括貝里斯、海地、聖克里斯多福、聖文森與聖露西亞，外交部在此新設處有脈絡可循。
陳以信說，蓋亞那近年發現大規模油田，國家戰略地位驟升，期待雙方未來能展開能源合作計畫。但邦交關係與實質關係畢竟仍不能混同視之，我政府推展對外實質關係是好事，但若要影射為外交突破的大內宣，大可不必。
延伸閱讀
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言