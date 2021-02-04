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賴清德參觀Google板橋全新園區 當面讚侯友宜積極任事

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德今天上午出席Google板橋全新辦公園區開幕活動，與新北市長侯友宜同台。圖／總統府提供
副總統賴清德今天上午出席Google板橋全新辦公園區開幕活動，與新北市長侯友宜同台。圖／總統府提供

副總統賴清德今天上午出席Google板橋全新辦公園區開幕活動，與新北市長侯友宜同台，兩人不斷交換意見討論防疫，互動相當熱絡。

賴清德致詞時表示，他非常高興能參加Google在板橋的全新辦公園區開幕活動，板橋辦公園區是除了Google總部以外，全球最大的硬體研發基地，同時也是Google AI人工智慧、軟硬體科技全球創新的樞紐，意義重大。他特別代表蔡總統感謝Google加碼投資台灣，也感謝侯友宜率領的團隊積極任事，解決Google投資板橋、投資台灣種種的行政問題，讓Google板橋辦公園區可以如期在今天開幕。他也祝福Google公司，在全新的辦公園區辦公之後，除了有非常好的辦公環境外，也能大幅提升行政效率、研發能力及創新能力，讓Google台灣不僅得到總公司的肯定，也能夠贏得國際社會的讚賞。

賴清德提到，稍早亞太區政府事務及公共政策副總裁Ted Osius大使線上與會時承諾會持續不斷地投資台灣，這代表了幾個意義，第一，Google相信台灣，也將深耕台灣。從之前在彰化、台南、雲林設立資料中心之後，Google每一年都提出「智慧台灣計畫」，協助台灣振興經濟，也協助台灣產業轉型升級，今天又加碼投資台灣，意義重大。他對台灣人才非常有信心，相信台灣員工的努力表現，一定會令總公司感到振奮，創造雙贏的局面。

賴清德接著說，第二，Google加碼投資台灣之後，勢必會協助台灣穩健邁向數位台灣、智慧國家等目標。過去他在擔任行政院長任內也提出了「台灣AI行動計畫」，希望人工智慧在台灣能夠產業化，也讓台灣的產業能夠人工智慧化，讓人工智慧成為台灣進步的軟實力。Google承諾加碼台灣，無疑也讓台灣這一項國家政策穩健的往前走。

賴清德指出，Google是美國非常重要的一家公司，美國在台協會台北辦事處處長酈英傑（Brent Christensen）也出席今日開幕典禮，代表Google與台灣的關係更親近，也顯示美國與台灣的經貿合作勢必會更加強，不論是在過去的「全球合作暨訓練架構」（GCTF）之下，或是新建立的「台美經濟繁榮夥伴對話」，他相信未來台美合作一定會愈來愈穩健。

賴清德 侯友宜

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