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蓋亞那設台灣辦公室 知情人士：發展實質關係非建交

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

我國在蓋亞那合作共和國設立「台灣辦公室」（Taiwan Office），知情人士表示，辦公室具有官方代表性質，會有代表（representative），這是一個開端，設立辦公室是希望雙方有發展實質關係的空間，並不是要和中國競爭，目前的重點是經貿投資。

外交部今天表示，台灣和蓋亞那今年1月11日簽署設處協議，「台灣辦公室」已經自1月15日展開初期運作，目前正逐步完成相關籌備作業。

知情人士表示，蓋亞那新政府去年8月就任後雙方正式接觸，雙方在互相有授權的情況下談，我方對於和其他國家交往都持開放態度，只要理念相近也彼此有意願，為了國家發展，有共識的情況都保持聯繫，我方和蓋亞那的接觸也有告知包括美方等理念相近國家，美方對此表示鼓勵和支持。

知情人士表示，在蓋亞那設立辦公室是增加理念相同國家夥伴，蓋亞那的經濟正在快速起飛中，除了前幾年挖到油礦，去年是全球經濟成長第二的國家，後續還會保持高度發展，我國設立辦公室有很多意涵及商機，這不是外交關係，是有代表處性質的辦公室，以經貿投資為工作方向。

知情人士透露，我國機構以「辦公室」為名是協商內容之一，很多國家在海外也會設辦公室，我方的辦公室和那些外國在台灣的辦公室是等同性質，未來派駐的代表正式英文頭銜就是representative（代表），人選已經確定，會再適當時機公布；目前還不確定蓋亞那是否會來台灣設點，且現在仍有疫情，「但我們就把門開著」，對方有表示過意願。

知情人士表示，蓋亞那和中國有邦交，和我方則從未建交過，我方設立辦公室，就像我們在海外設立代表處、辦事處一樣，照這樣的方式，對方和中國的外交關係是他們彼此的外交關係，我方設立辦公室是希望發展務實關係，蓋亞那的著眼點是經貿投資，「我們不是爭設大使館，我方了解大環境的限制，並沒有要刻意在外交上競逐」，這也不是建交，那不是現在討論的內容。

外交部今天在推特上表示，蓋亞那台灣辦公室代表雙方在民主價值上推動農業、教育、投資和貿易繁榮的承諾，感謝蓋亞那外交部的支持和友誼；蓋亞那媒體報導，蓋亞那外交部回應，設立辦公室不代表建立外交關係，蓋亞那的「一中政策」也沒有改變。

外交部 疫情

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